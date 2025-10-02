Luisa Stefani e Tímea Babos caem nas quartas de final em Pequim

Stefani (E) e Babos (D) tem grandes chances de disputar o WTA Finals. Fotojump / Divulgação/SP Open

A brasileira Luisa Stefani e a húngara Tímea Babos foram eliminadas nas quartas de final do WTA 1000 de Pequim, na China. A competição tem premiação total de US$ 8,9 milhões (R$ 47,6 milhões).

Nesta quinta-feira (2), elas perderam a húngara Fanny Stollar e a japonesa Miyu Kato, por 6/2 e 6/4, em 1h21min de jogo.

Com a campanha na capital chinesa, Stefani seguirá como a número 23 do ranking mundial de duplas. Na corrida para o WTA Finals, torneio que reunirá as oito melhores parcerias do ano, ela e Babos estão em oitavo lugar.

Anisimova e Gauff disputarão semifinal de simples

Uma das semifinais da chave de simples já está definida. As estadunidenses Amanda Anisimova e Coco Gauff irão duelar por um lugar na decisão.

Nesta quinta, Gauff venceu a alemã Eva Lys por 6/2 e 6/4, enquanto Anisimova passou pela italiana Jasmine Paolini, de virada, parciais de 6/7 (4/7), 6/3 e 6/4.