Luisa Stefani alcança final de duplas na China e disputará o Finals da WTA pela primeira vez

Luisa vibra com vitória, vaga na decisão na China e no Finals. AUX Ningbo Open / Divulgação

Quatro anos depois de desistir de disputar o Finals da WTA, em decorrência de uma grave lesão no joelho direito, a brasileira Luisa Stefani, 28 anos, terá novamente a chance de participar do torneio que reúne as melhores tenistas da temporada, em Riad, na Arábia Saudita, no início de novembro.

A classificação nas duplas, ao lado da húngara Tímea Babos, 32 anos, foi confirmada neste sábado (18), com a vitória por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/4, em 1h39min de partida, sobre a parceria formada pela norueguesa Ulrikke Eikeri e pela chinesa Tang Qianhui na semifinal do WTA 500 de Ningbo, na China.

— Hoje foi um jogo truncado e decidido nos detalhes. Não jogamos nosso jogo mais limpo da semana, mas fomos pacientes com as oportunidades e no final dos dois sets pressionamos o saque delas pra quebrar e fechar o jogo em dois sets parelhos — comentou a paulista.

Com o resultado, Stefani e Babos alcançaram 3.520 pontos na atual temporada, assumiram a sétima posição do ranking da WTA e não podem ser ultrapassadas pela sérvia Aleksandra Krunic e a cazaque Anna Danilina, dupla que ocupa a nona colocação na corrida pelo Finals.

— Super feliz de conquistar a vaga para o Finals. Era um dos meus maiores objetivos do ano, então fico ainda mais orgulhosa dessa temporada e de ter a oportunidade de fechar com chave de ouro em Riad entre as oito melhores duplas do mundo — disse Luisa, sobre a vaga entre as oito melhores parcerias do ano.

Esta é a segunda vez que a tenista natural de São Paulo conquista uma vaga no Finals da WTA. Em 2021, ela se classificou ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, mas lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho direito na semifinal de duplas do US Open e precisou se submeter a uma cirurgia de reconstrução, ausentando-se da competição.

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, em parceria com Laura Pigossi, Luisa Stefani atualmente ocupa o 22º lugar no ranking de duplas, mas alcançará o top 20 na atualização da próxima segunda-feira. Campeã do WTA 500 de Linz e de Estrasburgo e do WTA 250 de São Paulo ao lado de Babos, Luisa buscará o quarto caneco na temporada, na madrugada deste domingo, às 3h , diante da estadunidense Nicole Melichar-Martinez e da russa Liudmila Samsonova.