Luciano Hocsman é nomeado para assumir cargo na Fifa

Luciano Hocsman assumiu a presidência da FGF em 2020. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, vai assumir um cargo na Fifa. Ele irá atuar na Câmara de Status de Jogadores, um órgão do Tribunal do Futebol. Isso não impedirá o dirigente de 52 anos de seguir no comando da FGF.

Conforme apontado pelo ge.globo, tal movimentação é um reflexo da reaproximação entre CBF e Fifa, muito estimulada após a chegada de Samir Xaud como novo presidente da confederação brasileira.

No Tribunal de Futebol são debatidas questões do esporte, assim como as aplicações de regulações da entidade. O grupo é formado pela Câmara de Resolução de Disputas, pela Câmara de Status de Jogadores e pela Câmara dos Agentes.

Na Câmara de Status de Jogadores serão julgadas disputas trabalhistas entre um clube e um treinador de dimensão internacional, disputas trabalhistas entre uma associação e um treinador de dimensão internacional, além de disputas entre clubes filiados a diferentes associações.

A entidade também tem jurisdição para julgar pedidos regulatórios relativos a transferência internacional ou primeiro registro de menor, isenção limitada para menores, intervenção da FIFA para autorizar o registro de um jogador, solicitação de elegibilidade ou mudança de associação e retorno tardio de um jogador de um período com a seleção.