Lucas Pinheiro Braathen não completa etapa de abertura da Copa do Mundo de Esqui Alpino

Lucas não conseguiu completar a prova. JOHANN GRODER / APA / AFP

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen perdeu a passagem de um dos portões logo na primeira descida e não chegou à fase final da etapa de abertura da temporada 2025-2026 da Copa do Mundo de Esqui Alpino.

Em Sölden, na Áustria, ele não conseguiu repetir os bons desempenhos que o levaram ao quinto lugar geral na última edição do circuito.

A medalha de ouro foi ganha pelo suíço Marco Odermatt, campeão geral da temporada passada, com 1min56seg03. O austríaco Marco Schwarz foi o segundo mais rápido, 24 centésimos depois. O norueguês Atle Lie McGrath foi o terceiro com 1min56seg30.

O evento na Áustria foi marcado por uma nevasca, com ventos fortes, que prejudicou a visibilidade para todos os participantes, ampliando o grau de dificuldade para todos os participantes.