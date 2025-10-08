Luca Zidane se diz "orgulhoso" por defender seleção da Argélia

O goleiro franco-argelino Luca Zidane, filho do lendário Zinedine Zidane, disse nesta quarta-feira (8) estar orgulhoso por vestir as cores da Argélia, país de origem de seus avós, que vai defender nas duas últimas rodadas das Eliminatórias africanas para a Copa do Mundo de 2026.

"Estou muito feliz por estar aqui. É um motivo de orgulho para mim e darei 100% para deixar o povo argelino orgulhoso", disse Luca Zidane em entrevista coletiva em Oran, a grande cidade no oeste da Argélia, onde a seleção local vai enfrentar a Somália na quinta-feira.

A Argélia "é o meu país, o meu país de origem e o dos meus avós", acrescentou, em resposta a uma pergunta sobre os motivos que o levaram a escolher a seleção argelina.

Luca Zidane, de 27 anos, que atualmente joga pelo Granada, da segunda divisão espanhola, mudou sua nacionalidade esportiva em meados de setembro e agora vestirá as cores dos 'Fennecs', depois de jogar pela França nas categorias de base.

Como nunca defendeu a seleção francesa principal, ele continuou apto para jogar pela Argélia.

"Toda a minha família se orgulha de mim e me apoia em todas as minhas escolhas (...) meu avô está feliz por eu estar na Argélia e por ter feito essa escolha", disse ele.

Seu pai, Zinedine Zidane, "teve seu caminho, sua carreira. Eu tenho meu caminho, minha carreira", explicou.

"O primeiro objetivo é amanhã, é a Somália e vencer esta partida para garantir a classificação para a Copa do Mundo", acrescentou.

Liderando o Grupo G das Eliminatórias africanas com 19 pontos, à frente de Uganda e Moçambique, ambos com 15, a seleção argelina precisa de uma vitória simples sobre a lanterna Somália (1 ponto) nesta quinta-feira para garantir vaga no Mundial do ano que vem.

Depois, a Argélia fecha sua participação na competição contra Uganda, na próxima terça-feira.