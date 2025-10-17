Luana Piovani é condenada em processo contra Neymar

A atriz Luana Piovani foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) em função de críticas que fez a Neymar em maio do ano passado. Na ocasião, ela disse nas redes sociais que o jogador do Santos era "mau-caráter" e afirmou se tratar de um "péssimo exemplo de pai".
Em uma publicação feita nesta sexta-feira (17), Luana Piovani disse que existe outro processo em andamento e alegou estar "tudo sob controle".
Em contato com a Itatiaia, a defesa da atriz informou que não concorda com a decisão da Justiça e vai apresentar todos os recursos judiciais cabíveis. O processo tramita em segredo de Justiça.
Segundo o Lance, a pena estabelecida foi de quatro meses e quinze dias de detenção em regime aberto, convertida em prestação de serviços à comunidade.
Relembre a desavença entre os dois
A primeira discussão entre Neymar e Luana Piovani ocorreu em maio de 2024. A atriz fez duras críticas ao jogador por ter se manifestado a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de privatização das praias. Nas redes ela afirmou:
"Ele é um péssimo cidadão, péssimo exemplo como pai e péssimo exemplo como homem, como marido, como companheiro, péssimo.”
Na época, ainda mencionou Bruna Biancardi, esposa de Neymar, dizendo que ela era humilhada nacionalmente e internacionalmente em função dos supostos casos de adultério por parte do atleta.
Depois das falas, o jogador do Santos se pronunciou na mesma rede social:
"Rapaziada, acho que abriram a porta do hospício aí, soltou uma louca que não solta meu nome da boca. Quem um trabalha no hospício que ela estava, por favor, vai atrás dela, porque está complicado."
Os dois seguiram trocando farpas em postagens. Em dezembro do ano passado, Neymar processou a artista e pediu R$ 50 mil de indenização, segundo o portal Leo Dias.