Luana Piovani é condenada em processo contra Neymar

Neymar e Luana Piovani ainda aguardam a decisão de outro processo. Miguel Schincariol / TV Brasil / AFP / Divulgação

A atriz Luana Piovani foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) em função de críticas que fez a Neymar em maio do ano passado. Na ocasião, ela disse nas redes sociais que o jogador do Santos era "mau-caráter" e afirmou se tratar de um "péssimo exemplo de pai".

Em uma publicação feita nesta sexta-feira (17), Luana Piovani disse que existe outro processo em andamento e alegou estar "tudo sob controle".

Em contato com a Itatiaia, a defesa da atriz informou que não concorda com a decisão da Justiça e vai apresentar todos os recursos judiciais cabíveis. O processo tramita em segredo de Justiça.

Segundo o Lance, a pena estabelecida foi de quatro meses e quinze dias de detenção em regime aberto, convertida em prestação de serviços à comunidade.

Relembre a desavença entre os dois

A primeira discussão entre Neymar e Luana Piovani ocorreu em maio de 2024. A atriz fez duras críticas ao jogador por ter se manifestado a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de privatização das praias. Nas redes ela afirmou:

"Ele é um péssimo cidadão, péssimo exemplo como pai e péssimo exemplo como homem, como marido, como companheiro, péssimo.”

Na época, ainda mencionou Bruna Biancardi, esposa de Neymar, dizendo que ela era humilhada nacionalmente e internacionalmente em função dos supostos casos de adultério por parte do atleta.

Depois das falas, o jogador do Santos se pronunciou na mesma rede social:

"Rapaziada, acho que abriram a porta do hospício aí, soltou uma louca que não solta meu nome da boca. Quem um trabalha no hospício que ela estava, por favor, vai atrás dela, porque está complicado."