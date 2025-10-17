Londres pretende reverter proibição de torcedores do Maccabi Tel Aviv em jogo contra Aston Villa

O governo britânico garantiu nesta sexta-feira (17) que está fazendo todo o possível para permitir que os torcedores do clube israelense Maccabi Tel Aviv possam assistir ao jogo contra o Aston Villa, após a polêmica desencadeada pela decisão de proibir sua presença no estádio.

"O governo está trabalhando com a polícia e outros colaboradores para fazer tudo que está ao seu alcance para garantir que a partida possa ser disputada de forma segura, com todos os torcedores presentes", indicou um porta-voz do governo em comunicado.

"Estamos examinando quais recursos e qual apoio suplementares são necessários", acrescentou o porta-voz.

O Aston Villa anunciou na quinta-feira que os torcedores do time israelense não poderão comparecer, por motivos de segurança, à partida da Liga Europa, prevista para 6 de novembro no Villa Park, em Birmingham, com base nas recomendações da polícia local.

A decisão, incomum no Reino Unido, gerou amplas críticas, incluindo a do primeiro-ministro Keir Starmer, que a classificou como "equivocada".

"Não toleraremos o antissemitismo em nossas ruas", declarou o dirigente no X, menos de um mês depois de um ataque contra uma sinagoga de Manchester, que deixou dois mortos.

Em Israel, o ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, denunciou uma medida "vergonhosa" e instou as autoridade britânicas a suspenderem a proibição, enquanto o diretor-geral da equipe israelense, Jack Angelides, expressou sua "consternação".

Os torcedores do Maccabi Tel Aviv foram violentamente agredidos nas ruas de Amsterdã em novembro de 2024 por ocasião de um jogo da Liga Europa contra o Ajax.

O episódio culminou em dois dias de tensão em que os torcedores israelenses entoaram cantos antiárabes, vandalizaram um táxi e queimaram uma bandeira palestina.

Diante da preocupação da comunidade judaica com a escalada de atos antissemitas desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 e as retaliações de Israel em Gaza, Keir Starmer visitou, na quinta-feira, as instalações de uma organização encarregada da segurança de escolas e locais de culto judaicos no país.

Durante a visita, o premiê afirmou sua "responsabilidade" em responder à sensação de insegurança.