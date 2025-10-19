Liverpool e Manchester United se enfrentam neste domingo (19), pela 8ª rodada da Premier League. O jogo ocorre às 12h30min, em Liverpool, no Anfield.
Escalações para Liverpool x Manchester United
Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Joe Gomez, Van Djik e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Salah, Gakpo e Szoboszlai; Ekitiké. Técnico: Arne Slot.
Manchester United: Lammens; Yoro, De Ligt e Luke Shaw; Dalot, Casemiro, Dorgu, Bruno Fernandes, Mbeumo e Mason Mount; Sesko. Técnico: Rúben Amorim.
Onde assistir a Liverpool x Manchester United
A partida será transmitida ao vivo no Disney+.