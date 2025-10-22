Liverpool goleia Eintracht Frankfurt (5-1) na Champions e interrompe série de derrotas

Depois de quatro jogos consecutivos com derrota, o Liverpool reagiu em grande estilo nesta quarta-feira (22), com uma goleada sobre o Eintracht Frankfurt por 5 a 1, na Alemanha, pela terceira rodada da Liga dos Campeões.

Em má fase, os 'Reds' precisavam de uma vitória para evitar complicações e agora somam seis pontos na tabela da Champions, três atrás dos times com 100% de aproveitamento até aqui (Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Arsenal, Bayern de Munique e Real Madrid).

Nesta quarta-feira, o Liverpool temeu outro desastre quando o Eintracht abriu o placar aos 26 minutos, com um chute cruzado de Rasmus Nissen Kristensen.

Mas Hugo Ekitiké (34'), ex-jogador do time de Frankfurt, empatou pouco depois ao ficar cara a cara com o goleiro Michael Zetterer.

A virada dos ingleses veio cinto minutos depois, quando o zagueiro holandês Virgil Van Dijk marcou de cabeça (39'). E antes do intervalo, Ibrahima Konaté fez o terceiro (44').

O segundo tempo foi de domínio total do Liverpool.

Cody Gakpo marcou o quarto após receber passe de Florian Wirtz (66') e Dominik Szoboszlai fechou a goleada com um chute espetacular de fora da área (70')

A vitória na Alemanha dá tranquilidade para o time do técnico Arne Slot, que agora tentará interromper a sequência de resultados negativos no Campeonato Inglês.

Na próxima rodada da Champions, no dia 4 de novembro, o Liverpool vai enfrentar o Real Madrid em Anfield.