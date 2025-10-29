Liverpool cai diante do Crystal Palace na Copa da Liga e agrava crise

Alerta vermelho em Anfield: o Liverpool segue à deriva e, desta vez, foi eliminado nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa com uma dura derrota em casa para o Crystal Palace por 3 a 0, nesta quarta-feira (29).

Ismaila Sarr (41' e 45') fez dois para o Palace no primeiro tempo e Yeremy Pino (88') fechou o placar na reta final.

Esta foi a sexta derrota do Liverpool nos últimos sete jogos, levando em conta todas as competições.

No Campeonato Inglês, os 'Reds' perderam nas últimas quatro rodadas e no próximo sábado recebe o Aston Villa, de novo em Anfield, sem poder pensar em tropeço.

No jogo desta quarta-feira, o técnico Arne Slot mexeu na equipe e colocou vários reservas em campo, poupando jogadores como Alexander Isak, Florian Wirtz, Mohamed Salah e Virgil Van Dijk.

"Tivemos um jogo hoje à noite e depois apenas dois dias de descanso antes do próximo [contra o Villa]. Mais dois dias de descanso e jogaremos contra o Real Madrid. Mais alguns dias e depois jogaremos contra o Manchester City. Todos têm direito à opinião, mas com o elenco que temos, esta foi a decisão que tomei", disse Slot após a derrota.

"O que é verdade é que perder seis de sete jogos não está à altura dos padrões deste clube", admitiu o treinador holandês.

O Crystal Palace tem sido um carrasco para o Liverpool nesta temporada, já que também venceu os duelos pela Supercopa da Inglaterra e pela Premier League, que marcou o início da crise em Anfield.

Nos demais confrontos da Copa da Liga disputados nesta quarta-feira, o Newcastle bateu o Tottenham por 2 a 0, mesmo placar da vitória do Arsenal sobre o Brighton.

Por sua vez, o Chelsea derrotou por 4 a 3 o Wolverhampton.

Nas quartas de final, o Arsenal terá um clássico londrino contra o Crystal Palace, enquanto o Manchester City receberá o Brentford e o Newcastle jogará em casa com o Fulham.

O Chelsea visitará o único time de fora da elite que continua vivo, o Cardiff, da terceira divisão.

-- Resultados das oitavas de final da Copa da Liga inglesa:

- Terça-feira:

Grimsby Town (4ª) - (+) Brentford (1ª) 0 - 5

Wycombe Wanderers (3ª) - (+) Fulham (1ª) 1 - 1, (4-5 nos pênaltis)

Wrexham (2ª) - (+) Cardiff City (3ª) 1 - 2

- Quarta-feira:

(+) Arsenal (1ª) - Brighton (1ª) 2 - 0

Swansea (2ª) - (+) Manchester City (1ª) 1 - 3

Liverpool (1ª) - (+) Crystal Palace (1ª) 0 - 3

Wolverhampton (1ª) - (+) Chelsea (1ª) 3 - 4

(+) Newcastle (1ª) - Tottenham (1ª) 2 - 0

(+): classificados para as quartas de final.