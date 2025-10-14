Lewandowski sofre lesão na coxa e desfalca Barça no clássico contra Real Madrid

O atacante polonês Robert Lewandowski, do Barcelona, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, informou o clube catalão nesta terça-feira (14), e está fora do clássico contra o Real Madrid no dia 26 de outubro, no estádio Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

Em comunicado, o Barça não estipulou um prazo de recuperação e se limitou a dizer que o retorno do atacante "dependerá da evolução da lesão".

Segundo a imprensa espanhola, no entanto, o jogador de 37 anos ficará afastado dos gramados por um período de três a seis semanas.

Contra o Real Madrid, o técnico Hansi Flick também não poderá contar com Joan García, Marc-André ter Stegen, Gavi e Dani Olmo, ainda no departamento médico, enquanto Lamine Yamal e Fermín Lópiez voltaram aos treinos nesta semana.

Lewandowski, que estava a serviço da seleção polonesa nesta data Fifa, foi poupado no amistoso contra a Nova Zelândia na última quinta-feira (vitória por 1 a 0), mas jogou e marcou um gol na vitória por 2 a 0 sobre a Letônia no domingo, pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.