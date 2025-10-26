Leverkusen bate Freiburg e emenda 4ª vitória seguida no Alemão

O Bayer Leverkusen emendou sua quarta vitória consecutiva no Campeonato Alemão ao bater o Freiburg em casa por 2 a 0 neste domingo (26), pela 8ª rodada.
Com 17 pontos, o Leverkusen segue afastado do líder Bayern de Munique (24 pontos), mas permanece na quinta posição, no pelotão de cima da tabela.
Cinco dias depois da goleada sofrida para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões (7 a 2), o 'Werkself' abriu o placar contra o Freiburg aos 22 minutos do primeiro tempo com Ernest Poku, que marcou seu terceiro gol na temporada.
No segundo tempo, Edmond Tapsoba (52') aumentou de cabeça a vantagem do Leverkusen, que na semana que vem vai à Allianz Arena para encarar o poderoso Bayern.
No outro jogo da rodada disputado neste domingo, o Stuttgart recebeu o Mainz (16º) e venceu por 2 a 1.
Os visitantes saíram na frente com um gol de pênalti de Nadiem Amiri (41'), mas os anfitriões conseguiram a virada marcando com Chris Fuhrich (45+4') e Deniz Undav (79').
O Stuttgart jogará novamente contra o Mainz na próxima quarta-feira, pela Copa da Alemanha, antes de visitar o RB Leipzig no sábado que vem, em confronto direto pela vice-liderança da Bundesliga.
-- Resultados da 8ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:
- Sexta-feira:
Werder Bremen - Union Berlin 1 - 0
- Sábado:
Eintracht Frankfurt - St Pauli 2 - 0
Augsburg - RB Leipzig 0 - 6
Hamburgo - Wolfsburg 0 - 1
Hoffenheim - Heidenheim 3 - 1
B. Mönchengladbach - B. de Munique 0 - 3
Borussia Dortmund - Colônia 1 - 0
- Domingo:
Bayer Leverkusen - Freiburg 2 - 0
Stuttgart - Mainz 2 - 1
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 24 8 8 0 0 30 4 26
2. RB Leipzig 19 8 6 1 1 16 9 7
3. Stuttgart 18 8 6 0 2 13 7 6
4. Borussia Dortmund 17 8 5 2 1 14 6 8
5. Bayer Leverkusen 17 8 5 2 1 18 11 7
6. Eintracht Frankfurt 13 8 4 1 3 21 18 3
7. Hoffenheim 13 8 4 1 3 15 13 2
8. Colônia 11 8 3 2 3 12 11 1
9. Werder Bremen 11 8 3 2 3 12 16 -4
10. Union Berlin 10 8 3 1 4 11 15 -4
11. Freiburg 9 8 2 3 3 11 13 -2
12. Wolfsburg 8 8 2 2 4 9 13 -4
13. Hamburgo 8 8 2 2 4 7 11 -4
14. St Pauli 7 8 2 1 5 8 14 -6
15. Augsburg 7 8 2 1 5 12 20 -8
16. Mainz 4 8 1 1 6 9 16 -7
17. Heidenheim 4 8 1 1 6 7 16 -9
18. B. Mönchengladbach 3 8 0 3 5 6 18 -12
