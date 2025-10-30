Levante e Espanyol sofrem, mas avançam na Copa do Rei da Espanha

Levante e Espanyol sofreram mais do que o esperado, mas avançaram contra equipes de divisões inferiores nesta quinta-feira (30), no fechamento da primeira rodada da Copa do Rei da Espanha.

Quem teve mais trabalho foi o Levante, que venceu por 4 a 3 o Orihuela, da quarta divisão, com um gol nos acréscimos de Carlos Espí (90'+2).

Já Espanyol construiu o placar de 2 a 1 no início do segundo tempo na visita ao Atlètic Lleida (4ª divisão) e teve que segurar o resultado até o apito final.

Mais fácil foi a vida dos outros três times da elite que entraram em campo nesta quinta-feira: o Alavés atropelou o Getxo (6ª divisão) por 7 a 0, o Betis fez 7 a 1 no Palma del Río (6ª divisão) e o Celta de Vigo bateu por 2 a 0 o Puerto de Vega (6ª divisão).

Entre os 16 times da primeira divisão que foram a campo nesta rodada da Copa do Rei (Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Athletic Bilbao, que disputaram a última Supercopa da Espanha entram mais à frente na competição), apenas o Oviedo foi eliminado, com derrota por 4 a 2 para o Ourense, da terceira divisão.

O sorteio da segunda rodada, ainda sem as quatro equipes da Supercopa, vai acontecer no dia 11 de novembro. Os jogos serão disputados de 2 a 4 de dezembro.

-- Resultados da 1ª rodada da Copa do Rei da Espanha com equipes da primeira divisão:

- Terça-feira:

(+) Ourense (3ª) - Oviedo (1ª) 4 - 2 após prorrogação

Negreira (6ª) - (+) Real Sociedad (1ª) 0 - 3

Constancia (5ª) - (+) Girona (1ª) 2 - 3 após prorrogação

Maracena (6ª) - (+) Valencia (1ª) 0 - 5

Toledo (5ª) - (+) Sevilla (1ª) 1 - 4

Inter de Valdemoro (6ª) - (+) Getafe (1ª) 0 - 11

- Quarta-feira:

Sant Jordi (6ª) - (+) Osasuna (1ª) 0 - 5

Atletic San Just (6ª) - (+) Mallorca (1ª) 0 - 2

Los Garres (6ª) - (+) Elche (1ª) 0 - 4

Lucena (5ª) - (+) Villarreal (1ª) 0 - 6

Yuncos (6ª) - (+) Rayo Vallecano (1ª) 1 - 6

- Quinta-feira:

Puerto de Vega (6ª) - (+) Celta de Vigo (1ª) 0 - 2

Getxo (6ª) - (+) Alavés (1ª) 0 - 7

Atletic Lleida (4ª) - (+) Espanyol (1ª) 1 - 2

Orihuela (4ª) - (+) Levante (1ª) 3 - 4

Atlético Palma del Río (6ª) - (+) Betis (1ª) 1 - 7

(+): classificados para a segunda rodada.