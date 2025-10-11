Lesionado, Yuri Guimarães é cortado do Mundial de Ginástica Artística

Tomás Florêncio ganhou vaga de última hora. MeloGym / CBG/Divulgação

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) informou que Yuri Guimarães, inicialmente convocado para representar o país no Campeonato Mundial de Ginástica Artística, na Indonésia, apresentou um desconforto durante sessão de treinamento, quando praticava o salto sobre a mesa, e está fora da competição.

Diante do curto período disponível para recuperação, considerando que a competição terá início no próximo dia 19 e visando afastar os riscos que um retorno prematuro aos ginásios poderia acarretar, o atleta seguirá em tratamento, com acompanhamento da equipe médica, para garantir seu completo restabelecimento.

Assim, na composição da equipe, Tomás Florêncio integrará o grupo que segue no dia 14 de Doha para Jacarta.

Tomás tem 25 anos e é atleta da Agith, de São Caetano do Sul.

Confira os convocados do Brasil para o Mundial: