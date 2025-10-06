LeBron James promete anúncio misterioso e levanta suspeitas de aposentadoria

LeBron James fez um post enigmático nas redes sociais nesta segunda-feira e levantou suspeitas sobre uma possível aposentadoria ao final da temporada 2025/2026. Em vídeo publicado no X, o astro da NBA, que defende o Los Angeles Lakers, lançou um trailer chamado "A decisão das decisões", que será divulgada às 14h (horário de Brasília) desta terça-feira.

Com dez segundos de duração, o vídeo mostra LeBron se sentando em uma cadeira dentro de uma quadra de basquete, de frente para um outro homem. Ao final, surge a frase "The Second Decision: coming soon" ("A segunda decisão: em breve" em português).

A frase final do trailer é uma referência a um segundo capítulo de "The Decision" ("A decisão" em português), uma espécie de documentário exibido na televisão americana em que LeBron anunciava a saída do Cleveland Cavaliers e a transferência ao Miami Heat.