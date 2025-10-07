LeBron James "engana" fãs e não anuncia aposentadoria da NBA

LeBron James vai para 23ª temporada na NBA. THEARON W. HENDERSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Depois de afirmar que iria anunciar a "Decisão das Decisões" nesta terça-feira (7), LeBron James quebrou as expectativas de todo mundo. Diferente do especulado pelos fãs, o jogador de 41 anos não vai se aposentar da NBA ao final da próxima temporada, que começa no dia 21 de outubro.

Tudo começou com um teaser lançado pelo astro do Los Angeles Lakers na segunda (6), intitulado "A Segunda Decisão". A maioria das pessoas acreditou que o jogador estava se preparando para anunciar a aposentadoria após 23 anos na liga de basquete.

A "Segunda Decisão", afinal, parecia se referir a mais uma escolha impactante da carreira de LeBron. Em 2010/2011, ele anunciou, em um programa de TV, chamado A Decisão, que deixaria o Cleveland Cavaliers para jogar no Miami Heat, pelo qual conquistou os dois primeiros títulos da NBA.

No entanto, o vídeo lançado nesta manhã era uma propaganda de um conhaque que patrocina LeBron.