Laura Pigossi salva três match points, vira final brasileira e é campeã do W35 de São Paulo

Pigossi e o 12º troféu de simples de sua carreira. Rafael Pignataro / Instituto Esperança do Amanhã/Divulgação

A final brasileira do Torneio Internacional Feminino de Tênis - Ano IX, disputado nas quadras do Clube Paineiras do Morumby, em São Paulo, evento de nível W35 da Federação Internacional de Tênis (ITF) foi emocionante e decidida apenas no terceiro set, com vitória de Laura Pigossi sobre Carolina Melginei, parciais de 5/7, 7/5 e 6/2 após 3h47min de jogo.

Número 178 do ranking mundial da WTA, Pigossi conquistou o 12º título da carreira, o primeiro nesta temporada. Sua última vitória havia ocorrido no W75 de São Paulo, em outubro do ano passado.

Mas apesar do título, a tenista de 31 anos irá perder posições, já que defendia nesta semana 112 pontos e o título irá lhe render somente 35. Dessa forma, ela cairá para a 214ª colocação.

O jogo

A final iniciou sob forte calor, cerca de 33 graus, e o clima exigiu demais das duas jogadoras.

Carol Meligeni perdeu três match points. Rafael Pignataro / Instituto Esperança do Amanhã/Divulgação

No set inicial, além da temperatura, manter o saque foi outro desafio para as duas tenistas. Foram seis quebras nos oito games iniciais e mais uma de Meligeni, para fechar em 7 a 5.

Já na segunda parcial, Carol manteve o controle e com duas novas quebras de saque abriu 5 a 2 e sacou em duas oportunidades para garantir o nono título de sua carreira. Porém, ela desperdiçou três match points, e viu Pigossi virar em 7 a 5 e empatar a decisão.

Desgastadas elas foram para o set decisivo e Pigossi se saiu melhor e fechou em tranquilos 6 a 2.