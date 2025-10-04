Laura Pigossi e Carolina Meligeni decidirão o Torneio Internacional de Tênis, em São Paulo

Laura Pigossi (E) e Carolina Meligeni (D) farão final brasileira. Rafael Pignataro / Instituto Esperança do Amanhã/Divulgação

As paulistas Laura Pigossi e Carolina Meligeni decidirão o título do Torneio Internacional Feminino de Tênis - Ano IX, disputado nas quadras do Clube Paineiras do Morumby, em São Paulo, que é um evento de nível W35.

Principal favorita ao título, Pigossi venceu a gaúcha Gabriela Cé, quarta cabeça de chave, por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/6 (7/5), após 2h19min.

Número 178 do ranking mundial da WTA, Pigossi vai em busca do 12º título da carreira, o primeiro nesta temporada. Sua última conquista foi o W75 de São Paulo, em outubro do ano passado.

A segunda semifinal teve a vitória de outra brasileira, a paulista Carolina Meligeni. Com parciais de 6/4 e 6/3, a cabeça de chave número 2 eliminou a terceira, a argentina Jazmin Ortenzi, após 1h40min de jogo.

Meligeni ocupa a 250ª colocação na classificação mundial e soma oito títulos, o último deles no W35 de Buenos Aires, na Argentina, em janeiro deste ano.

Retrospecto e premiação

Este será o sexto confronto entre elas e Pigossi leva vantagem de 4 a 1 nos jogos anteriores. A decisão ocorre neste domingo (5), às 11h (de Brasília).