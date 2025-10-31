Laura Pigossi e Ana Candiotto são semifinalistas de duplas na Colômbia

Pigossi (E) e Candiotto (D) podem subir no ranking. Denyson Detrano e Daniel Righetti / Rio Ladies Open 2025/Divulgação

As brasileiras Laura Pigossi e Ana Candiotto estão nas semifinais de duplas do WTA 125 de Cali, na Colômbia. Nesta quinta-feira (30), elas venceram a romena Gabriela Lee e a australiana Tina Smith, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (7/4).

Em busca de vaga na decisão, Pigossi e Candiotto vão encarar a francesa de origem sérvia Séléna Janicijevic e a russa nacionalizada estadunidense Varvara Lepchenko, que passaram pela parceria da espanhola Alicia Herrero Liñana e da ucraniana Valeriya Strakhova, que eram as cabeças de chave número 2.

Laura Pigossi ocupa o melhor ranking de duplas da carreira. Número 87 do mundo, ela poderá ganhar quatro colocações em caso de título.