Laura Pigossi e Ana Candiotto garantem vaga na final do WTA 125 de Cali

As brasileiras Laura Pigossi e Ana Candiotto estão nas final de duplas do WTA 125 de Cali, na Colômbia. Nesta sexta-feira (31), elas venceram a francesa de origem sérvia Séléna Janicijevic e a russa nacionalizada estadunidense Varvara Lepchenko, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (8/6) e 6/4, em jogo que teve uma hora e 45 minutos de duração.
Na decisão, Pigossi e Candiotto vão enfrentar as principais favoritas, a italiana Nicole Fossa e a georgiana Ekaterine Gorgodze, que eliminaram a venezuelana Andrea Gámiz e a holandesa Eva Vedder por 6/2 e 6/3.
Com a campanha em Cali, Pigossi mantém o 87º lugar no ranking mundial. Mas se for campeã ganhará quatro posições. Já Ana Candiotto está subindo 55 posições até o momento e chegando ao 253º posto. Caso conquiste o troféu será a número 227 do mundo.