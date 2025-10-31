Laura Pigossi e Ana Candiotto garantem vaga na final do WTA 125 de Cali

Pigossi e Candiotto buscam primeiro título da parceria. Denyson Detrano e Daniel Righetti / Rio Ladies Open 2025 - WTA 125/Divulgação

As brasileiras Laura Pigossi e Ana Candiotto estão nas final de duplas do WTA 125 de Cali, na Colômbia. Nesta sexta-feira (31), elas venceram a francesa de origem sérvia Séléna Janicijevic e a russa nacionalizada estadunidense Varvara Lepchenko, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (8/6) e 6/4, em jogo que teve uma hora e 45 minutos de duração.

Na decisão, Pigossi e Candiotto vão enfrentar as principais favoritas, a italiana Nicole Fossa e a georgiana Ekaterine Gorgodze, que eliminaram a venezuelana Andrea Gámiz e a holandesa Eva Vedder por 6/2 e 6/3.

Leia Mais Masters 1000 de Paris: Sinner avança à semifinal e vai encarar Zverev