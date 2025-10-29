Laura Pigossi cai em simples, mas vai às quartas de duplas em Cali

Segunda melhor brasileira no ranking mundial, Laura Pigossi teve uma quarta-feira (29) de altos e baixos. Em seu primeiro jogo do dia, a paulista garantiu vaga nas quartas de final de duplas do WTA 125 de Cali, na Colômbia.
Número 87 do ranking da especialidade, Pigossi e a conterrânea Ana Candiotto superaram a carioca Rebeca Pereira e a argentina Jazmin Ortenzi por 6/3 e 7/5, em uma hora e meia de jogo.
As brasileiras enfrentarão na próxima rodada, a romena Gabriela Lee e a australiana Tina Smith, que passaram pela argentina Carla Markus e a colombiana Valentina Mediorreal por 6/2 ee 7/5.
Eliminação em simples
Já pelo torneio individual, Pigossi acabou sendo eliminada nas oitavas de final. Com parciais de 6/4 e 6/0, ela foi derrotada pela tcheca Sára Bejlek, principal favorita ao título.