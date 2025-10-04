Lateral do Coritiba pede justiça após levar tapa no rosto: 'Agredido por esse covarde'

O lateral Zeca, do Coritiba, usou as redes sociais para desabafar sobre a agressão sofrida durante o jogo contra o Botafogo-SP, nesta sexta-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador foi atingido com um tapa no rosto pelo zagueiro Edson, logo após o defensor ser expulso.

"Em toda a minha carreira, jamais imaginei passar por algo assim. Ontem fui agredido por esse covarde. Não revidei e agi como um profissional deve agir, mas deixo registrada a minha indignação. Que nenhum colega de profissão tenha que passar pelo que passei", escreveu Zeca.

O atleta também pediu que "a justiça seja feita" e completou: "Para refletir, aprender e melhorar, não apenas como profissional, mas também como ser humano".

O lance aconteceu no fim do primeiro tempo, quando Edson foi expulso por cotovelada em Gustavo Coutinho, do Coxa. Após receber o cartão vermelho, ele deu um tapa no rosto de Zeca durante o tumulto entre as equipes.

O árbitro Jonathan Pinheiro detalhou a ocorrência na súmula, afirmando que Edson foi expulso "por golpear seu adversário com o braço no pescoço fora da disputa de bola com uso de força excessiva" em Coutinho e também pela agressão a Zeca. A partida seguiu normalmente após a intervenção da arbitragem.