Lanús elimina Universidad de Chile e vai à final da Sul-Americana contra Atlético-MG

Castillo marcou o gol da vitória dos argentinos. LUIS ROBAYO / AFP

Está definida a final da Copa Sul-Americana 2025. Depois do empate em 2 a 2 no jogo de ida da semifinal, o Lanús venceu a Universidad de Chile nesta quinta-feira (30) por 1 a 0 no estádio La Fortaleza e será o adversário do Atlético-MG na final.

O Galo passou pelo Independiente del Valle na noite de quarta-feira (29), com vitória por 3 a 1 em Belo Horizonte. A disputa do título ocorrerá no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, em 22 de novembro.

Foi uma partida truncada. Antes de Rodrigo Castillo marcar o gol da vitória, aos 16 do segundo tempo, houve dois gols anulados — um para cada lado.

Partida terminou em confusão entre as equipes. JUAN MABROMATA / AFP

Depois do apito final, a briga tomou o gramado de La Fortaleza. Os jogadores do Lanús provocaram os derrotados, e os chilenos foram para cima. As equipes trocaram empurrões e o goleiro Losada chegou a aplicar um mata-leão em um dos suplentes da La U. A confusão foi controlada rapidamente.

O Lanús chegou à semifinal depois de eliminar o Fluminense nas quartas de final. A eliminação resultou no pedido de demissão de Renato Portaluppi, que deixou o comando da equipe carioca depois de cinco meses.

