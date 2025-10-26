Lando Norris vence GP do México e assume liderança do Mundial de F1

O britânico Lando Norris, da McLaren, venceu o Grande Prêmio do México neste domingo (26) e assumiu a liderança do Mundial de Fórmula 1 faltando quatro etapas para o fim da temporada.
Norris, que largou da pole position, dominou a corrida de ponta a ponta e cruzou a linha de chegada com 30,324 segundos de vantagem sobre o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo colocado.
O holandês Max Verstappen (Red Bull) completou o pódio e manteve suas chances de conquistar o pentacampeonato mundial.
O australiano Oscar Piastri, que chegou ao México como líder, terminou na quinta posição e cedeu a liderança do campeonato para seu companheiro de McLaren.
"Tivemos que manter o foco na largada, e depois a corrida foi bem linear. Boa largada, boa primeira volta, e consegui abrir vantagem", comemorou Norris.
"A atmosfera estava incrível, é realmente fantástico vencer aqui pela primeira vez. Agora vamos encarar semana após semana", ressaltou o britânico, que conquistou sua sexta vitória na temporada e a décima na F1.
- Largada emocionante -
Os pilotos das três primeiras filas fizeram uma largada agressiva no Autódromo Hermanos Rodríguez. Norris, Leclerc, Lewis Hamilton e Verstappen chegaram quase juntos à primeira curva.
Na tentativa de melhorar sua quinta colocação inicial, 'Mad Max' tentou ultrapassar os carros da Ferrari, mas acabou saindo momentaneamente da pista.
"A largada foi muito agitada e eu quase bati. Brigar pelo segundo lugar com tudo o que aconteceu... Foi uma corrida muito boa para mim", analisou o holandês após a prova.
Norris mostrou habilidade diante da pressão inicial de Leclerc e Hamilton e conseguiu manter a liderança. Mais atrás, Piastri, que largou em sétimo, perdeu algumas posições e se complicou ainda mais.
Enquanto isso, Leclerc perseguia Norris freneticamente, e Hamilton e Verstappen, dois velhos conhecidos, travavam duelo acirrado pela terceira posição.
A corrida do heptacampeão mundial foi arruinada quando ele recebeu uma penalidade de 10 segundos por ganhar vantagem ao sair da pista, o que facilitou as coisas para o piloto da Red Bull.
O britânico pagou a penalidade durante um pit stop e voltou para a pista no meio do pelotão, terminando em oitavo.
- Piastri recupera posições -
Já sem chances de subir ao pódio, Piastri se concentrou em recuperar posições e conseguiu ultrapassar os dois pilotos da Mercedes, o italiano Kimi Antonelli e o britânico George Russell, que terminaram em sexto e sétimo.
O australiano tentou até o fim chegar à quarta colocação, que o manteria na liderança do campeonato, mas não conseguiu ultrapassar o britânico Oliver Bearman (Haas), surpresa da corrida.
"Espero que possamos voltar aos trilhos (...) e fazer algumas coisas de forma diferente", disse Piastri após a corrida.
O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) fez uma corrida consistente, depois de largar da 16ª posição e cruzar a linha de chegada em décimo, conquistando um ponto.
A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 será o Grande Prêmio do Brasil, no fim de semana de 8 e 9 de novembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
-- Resultados do Grande Prêmio do México de Fórmula 1:
1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1h37:58.574
2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +30.324
3. Max Verstappen (HOL/Red Bull) +31.049
4. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) +40.955
5. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +42.065
6. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +47.837
7. George Russell (GBR/Mercedes) +50.287
8. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) +56.446
9. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) +1:15.464
10. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) +1:16.863
11. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) +1:19.048
12. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) +1 volta
13. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) +1 volta
14. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) +1 volta
15. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) +1 volta
16. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) +1 volta
17. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) +3 voltas
- Abandonos:
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull): problema mecânico na 6ª volta
Nico Hülkenberg (ALE/Sauber): problema mecânico na 26ª volta
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes): problema mecânico na 35ª vuelta
Carlos Sainz (ESP/Williams): problema mecânico 68ª volta (classificado)
- Volta mais rápida:
George Russell (GBR/Mercedes) 1:20.052 na 50ª volta
-- Classificação do Mundial de Fórmula 1 2025:
.Campeonato de pilotos:
1. Lando Norris (GBR) 357 pontos
2. Oscar Piastri (AUS) 356
3. Max Verstappen (HOL) 321
4. George Russell (GBR) 258
5. Charles Leclerc (MON) 210
6. Lewis Hamilton (GBR) 146
7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 97
8. Alexander Albon (TAI) 73
9. Nico Hülkenberg (ALE) 41
10. Isack Hadjar (FRA) 39
11. Carlos Sainz (ESP) 38
12. Fernando Alonso (ESP) 37
13. Oliver Bearman (GBR) 32
14. Lance Stroll (CAN) 32
15. Liam Lawson (NZL) 30
16. Esteban Ocon (FRA) 30
17. Yuki Tsunoda (JAP) 28
18. Pierre Gasly (FRA) 20
19. Gabriel Bortoleto (BRA) 19
20. Franco Colapinto (ARG) 0
21. Jack Doohan (AUS) 0
.Campeonato de construtores:
1. McLaren-Mercedes 713 pontos (CAMPEÃ)
2. Ferrari 356
3. Mercedes 355
4. Red Bull 346
5. Williams-Mercedes 111
6. Racing Bulls-Red Bull 72
7. Aston Martin-Mercedes 69
8. Haas-Ferrari 62
9. Sauber-Ferrari 60
10. Alpine-Renault 20
* AFP