Lando Norris faz a pole position do GP do México de Fórmula 1

O britânico Lando Norris, da McLaren, largará da pole position no Grande Prêmio do México de Fórmula 1, após marcar o melhor tempo na classificação disputada neste sábado (25) no Autódromo Hermanos Rodríguez, na capital mexicana.
Norris superou os dois pilotos da Ferrari, o monegasco Charles Leclerc, segundo, e o britânico Lewis Hamilton, terceiro.
O líder do campeonato mundial, o australiano Oscar Piastri (McLaren), ficou apenas na sétima posição, duas atrás do holandês Max Verstappen (Red Bull), que quer continuar diminuindo a diferença na disputa pelo título.
"Estou feliz por estar de volta à pole, já faz muito tempo", disse Norris, que largou da primeira posição pela última vez no GP da Bélgica, em julho.
"Já fiz algumas boas corridas aqui antes e vou me concentrar no que posso controlar. Estou aqui para vencer", acrescentou o britânico. "Tenho alguns pilotos rápidos atrás de mim, não espero que será fácil".
Norris, vice-líder do Mundial com 14 pontos atrás de Piastri, mostrou solidez e consistência nas três partes da classificação para facilmente marcar sua quinta pole na temporada e a 14ª na carreira.
O bom desempenho neste sábado dá confiança para reduzir a vantagem de Piastri, embora para isso tenha primeiro que enfrentar as Ferrari, especialmente Leclerc, que por pouco não conseguiu sua terceira pole no México.
- Piastri com problemas -
Pressionado por seu companheiro de equipe e pela ascensão de Verstappen, terceiro no campeonato a 40 pontos da liderança, Piastri relatou problemas com a unidade de potência de seu carro, mas conseguiu passar para o Q3.
"É difícil dizer, as diferenças foram mais ou menos as mesmas durante toda a semana. Não entendi bem o que aconteceu", disse o australiano.
A Red Bull de Verstappen também teve um desempenho ruim na classificação, com o tetracampeão mundial lutando para controlar seu carro.
"A cada volta que eu dava, o carro não parecia estar bem. Foi muito difícil pilotar o carro durante todo o fim de semana", reconheceu o holandês.
O britânico George Russell vai largar em quarto, seguido por Verstappen e seu companheiro de Mercedes, o italiano Kimi Antonelli.
Piastri será acompanhado na quarta fila pelo surpreendente francês Isack Hadjar (Racing Bull), enquanto o britânico Oliver Bearman (Haas) e o japonês Yuki Tsunoda (Red Bull) fecham o Top 10.
O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) não conseguiu passar do Q1 e ficou na 16ª posição.
A largada do Grande Prêmio do México está programada para as 17h00 (horário de Brasília) deste domingo.
-- Grid de largada do Grande Prêmio do México de Fórmula 1:
1ª fila:
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
2ª fila:
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
George Russell (GBR/Mercedes)
3ª fila:
Max Verstappen (HOL/Red Bull)
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
4ª fila:
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)
5ª fila:
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull)
6ª fila:
Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)
7ª fila:
Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari)
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)
8ª fila:
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)
9ª fila:
Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)
10ª fila:
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)
* AFP