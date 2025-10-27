Lakers superam ausências de estrelas com "noite mágica" de Reaves

Austin Reaves (E) fez marca histórica na carreira. EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Havia um temor bem grande de como o Los Angeles Lakers se comportaria na noite deste domingo (26) desfalcado de LeBron James (ainda sem estrear na temporada por lesão) e de Luka Doncic (fora por uma semana por entorse no dedo e contusão na perna). A resposta veio da melhor maneira possível: Austin Reaves brilhou, com 51 pontos em sua maior performance na NBA para conduzir uma gigante vitória por 127 a 120 no Golden 1 Center, casa do Sacramento Kings.

Ao final da partida, todos os companheiros cercaram Reaves para celebrar sua 'noite mágica'. Faltou somente uma assistência para o jogador fechar a partida com um triple-double. O recorde de pontos, auxiliado por 11 rebotes e 9 assistências, transformou Reaves no quarto jogador não draftado na NBA a anotar a pontuação em uma partida. E sua manutenção na equipe foi questionada antes da largada da temporada.

Reaves vem de uma largada excelente de ano. Nos dois primeiros jogos dos Lakers, já havia anotado 51 pontos, excelente média de 25,5 por partida. Sem os astros, ele chamou para si a responsabilidade, mas começou o duelo em Sacramento titubeante, errando dois arremessos da linha dos três e cometendo um turnover. Foi justamente de um lance do perímetro, porém, que iniciou sua inesquecível partida, já que sofreu uma falta.

Após respirar fundo, Reaves anotou os três lances livres - foram 21 certos ao longo dos 39 minutos em quadra. Ainda acertou seis cestas de três e outras seis de dois. Restando poucos segundos, com 49 pontos na conta, sofreu nova falta e não desperdiçou as duas cobranças para superar os 50 pontos.

— Não vou mentir, fui até a linha de lance livre pensando: "É melhor não errar" — admitiu, sob a pressão da marca dos 50 pontos. Deu tudo certo e ele pôde comemorar cumprir, em partes, o pedido de Doncic.

— No nosso relacionamento, são muitas conversas fiadas. E hoje, já no fim do papo, ele disse: "preciso de 60 pontos". Disse ok e acabou a conversa — brincou o jogador de 27 anos.

O ala-pivô esloveno havia anotado 43 e 49 pontos nas duas partidas iniciais dos Lakers, com uma derrota e um triunfo. Machucado, ficou somente na torcida para o amigo e deu tudo certo.

— Reaves é um garoto de uma cidade pequena do Arkansas que não foi draftado, que teve uma média de 20 bolas na NBA no ano passado e acabou de ter uma de 50 — celebrou o técnico do Lakers, JJ Redick.

— Esses momentos são incríveis para ele. Acho que seus companheiros de equipe veem isso. Como comissão técnica, nós vemos isso. Ele simplesmente vive o momento e está pronto para cada momento que vier —garantiu, satisfeito. Sem viajar a Sacramento, LeBron também comemorou muito o feito de Reaves nas redes sociais.

Destaque, ainda, para o pivô Deandre Ayton, dono de 22 pontos e 15 rebotes.

— Ele só melhora a cada dia que passa com este grupo. Achei o pick-and-roll muito bom esta noite. A tomada de decisões dele no pocket foi muito boa. Adoro vê-lo pegar 15 rebotes, mas acho que ofensivamente essa foi a sua melhor noite. DA jogou como um monstro esta noite e é isso que precisamos dele todas as noites — disse Redick sobre Ayton.

Time de Splitter, o próximo rival

Splitter sofreu primeira derrota. RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Sem tempo de descanso, os Lakers voltam à quadra na noite desta segunda-feira, em casa, para encarar o Portland Trail Blazers do técnico brasileiro Tiago Splitter - substituto de Chauncey Billups, batido por envolvimento com apostas - , que perdeu pela primeira vez nesta domingo.

Até então atuando somente em seus domínios, o Portland visitou o Los Angeles Clippers e, após um primeiro tempo equilibrado (foi ao descanso ganhando por 60 a 55), viu os donos da casa fazerem um terceiro quarto forte de 32 a 22 para virar e, no fim, fechar a vitória em 114 a 107.

Confira os resultados deste domingo:

San Antonio Spurs 118 x 107 Brooklyn Nets

Detroit Pistons 119 x 113 Boston Celtics

Washington Wizards 113 x 139 Charlotte Hornets

Cleveland Cavaliers 118 x 113 Milwaukee Bucks

Miami Heat 115 x 107 New York Knicks

Minnesota Timberwolves 114 x 110 Indiana Pacers

Dallas Mavericks 139 x 129 Toronto Raptors

Sacramento Kings 120 x 127 Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers 114 x 107 Portland Trail Blazers

Confira os jogos desta segunda-feira: