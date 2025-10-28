Kroos defende Vini Jr. após ira em Real Madrid x Barcelona: 'Nunca gostei de ser substituído'

Companheiro de Vinicius Júnior por seis temporadas, Toni Kroos saiu em defesa do camisa 7 do Real Madrid após sua ira no clássico com o Barcelona neste domingo, 26, por LaLiga (Campeonato Espanhol). Ex-capitão do clube merengue e campeão mundial em 2014, o alemão afirmou que "nunca gostou de ser substituído", no período em que atuou profissionalmente, mas ponderou a ida do brasileiro aos vestiários após revolta com Xabi Alonso.

"Quando você faz uma partida excepcional, especialmente em um jogo como este, você não fica feliz ao ser substituído. Eu também nunca gostei de ser substituído. Para ser justo, também nunca fui para o vestiário logo após ser substituído", afirmou o ex-volante, em seu podcast Luppen TV, em que apresenta ao lado de seu irmão Felix Kroos, também ex-jogador de futebol.

"É sempre possível julgar de fora. Mas gosto de levar em conta que aqueles que estão lá em campo em um clássico, diante de 80 mil espectadores e com o placar em 2 a 1, desejam tudo menos sair. Ninguém pode julgar e imaginar essa emoção. Ou, muitas vezes, a maioria dos que julgam não se colocam no lugar deles", pontuou o ex-capitão do Real Madrid.

A substituição de Vini Jr. ocorreu aos 26 minutos do segundo tempo, quando o Real Madrid já vencia o Barcelona por 2 a 1 no Santiago Bernabéu - placar que se manteria até o apito final. Ao ter seu número mostrado na placa, o brasileiro questionou Xabi Alonso e se revoltou com a decisão no banco de reservas. "Vou embora do time. Eu vou, é melhor eu ir", teria dito o atacante, pela leitura labial das câmeras da transmissão.

Vini rumou ao vestiário imediatamente após ser substituído, mas retornou ao gramado após cerca de cinco minutos. Xabi Alonso, por sua vez, não teceu muitos comentários em relação ao episódio. "Fico com muitas coisas positivas da partida, e muitas coisas do Vini também. Nós falaremos sobre isso, é claro, mas não quero perder o foco do que é realmente importante", disse o treinador, que buscou controlar o ambiente.

Kroos, por sua vez, entende que esse episódio não deverá ser visto como um grande problema pela comissão técnica do Real Madrid. "Já passei por isso muitas vezes, por isso nem sempre é preciso levar tudo tão a sério. Os treinadores também não costumam fazer isso. Especialmente aqueles que foram jogadores", disse o ex-jogador.

Em 13 jogos nesta temporada, Vini Jr. foi titular em dez, e foi substituído em sete destes. Nas outras partidas, veio do banco de reservas. O camisa 7 soma cinco gols e quatro assistências pelo Real Madrid em 2025/2026.