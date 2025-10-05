Juventus e Milan se enfrentam neste domingo (5), às 15h45min, pela sexta rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre no Allianz Stadium, em Turim, na Itália.
Escalações para Juventus x Milan
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti e Kelly (Rugani); Cambiaso, Locatelli, McKennie (Thuram) e Cabal; Koopmeiners, Yildiz e Jonathan David (Vlahovic). Técnico: Igor Tudor.
Milan: Maignan; Tomori, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric e Rabiot; Rafael Leão, Pulisic e Santiago Gimenez. Técnico: Massimiliano Allegri.
Onde assistir a Juventus x Milan
A partida será transmitida ao vivo na Disney+.