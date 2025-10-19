Juventus perde para Como e fica fora zona da Champions no Italiano

A Juventus sofreu sua primeira derrota no Campeonato Italiano neste domingo (19), ao cair diante do Como por 2 a 0, um resultado que deixou os 'bianconeri' fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

O time de Turim não vence há mais de um mês, desde a impressionante vitória por 4 a 3 sobre a Inter de Milão. De lá para cá, somou cinco empates consecutivos entre Serie A e Champions.

Três dias antes de viajar à capital espanhola para enfrentar o Real Madrid, a Juve está à beira de mais uma crise, e seu técnico, Igor Tudor, está sob pressão.

"O primeiro tempo foi equilibrado, conseguimos algumas coisas interessantes, o segundo foi muito menos convincente", analisou o treinador croata.

"Estou preocupado com o meu futuro? Um treinador deve estar sempre preocupado, porque é pensando assim que ele melhora", acrescentou.

O meia argentino Nico Paz foi o destaque da vitória do Como, a primeira do clube da Lombardia sobre a Juventus desde 1952.

Paz deu a assistência para Marc-Oliver Kempf abrir o placar aos quatro minutos e marcou ele mesmo o segundo na reta final (79'), coroando uma grande atuação individual.

Com a vitória, o Como sobe para a sexta colocação com os mesmos 12 pontos da Juve, que cai para 7º nos critérios de desempate.

Nos demais jogos já encerrados desde domingo, o Bologna (5º) venceu o Cagliari (12º) fora de casa por 2 a 0, enquanto Genoa (19º) e Parma (15º) empataram sem gols.

-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Lecce - Sassuolo 0 - 0

Pisa - Hellas Verona 0 - 0

Torino - Napoli 1 - 0

Roma - Inter 0 - 1

- Domingo:

Como - Juventus 2 - 0

Cagliari - Bologna 0 - 2

Genoa - Parma 0 - 0

(13h00) Atalanta - Lazio

(15h45) Milan - Fiorentina

- Segunda-feira:

(15h45) Cremonese - Udinese

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 15 7 5 0 2 18 8 10

2. Napoli 15 7 5 0 2 12 7 5

3. Roma 15 7 5 0 2 7 3 4

4. Milan 13 6 4 1 1 9 3 6

5. Bologna 13 7 4 1 2 11 5 6

6. Como 12 7 3 3 1 9 5 4

7. Juventus 12 7 3 3 1 9 7 2

8. Atalanta 10 6 2 4 0 11 5 6

9. Sassuolo 10 7 3 1 3 8 8 0

10. Cremonese 9 6 2 3 1 7 8 -1

11. Udinese 8 6 2 2 2 6 9 -3

12. Cagliari 8 7 2 2 3 6 8 -2

13. Torino 8 7 2 2 3 6 13 -7

14. Lazio 7 6 2 1 3 10 7 3

15. Parma 6 7 1 3 3 3 7 -4

16. Lecce 6 7 1 3 3 5 10 -5

17. Hellas Verona 4 7 0 4 3 2 9 -7

18. Fiorentina 3 6 0 3 3 4 8 -4

19. Genoa 3 7 0 3 4 3 9 -6

20. Pisa 3 7 0 3 4 3 10 -7