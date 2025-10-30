Juventus oficializa a contratação de Luciano Spalletti e chega ao terceiro técnico no ano

A Juventus oficializou, nesta quinta-feira, a contratação de Luciano Spalletti para o comando da equipe principal. O treinador acertou um vínculo de oito meses com possibilidade de prorrogação por mais duas temporadas caso a equipe de Turim se classifique para a Champions League.

O profissional chega ao clube quatro meses após encerrar a sua passagem pela seleção italiana. A diretoria anunciou a chegada do técnico em seu site e a primeira entrevista coletiva no novo cargo vai acontecer nesta sexta-feira.

"Luciano Spalletti é o novo treinador da Juventus", informou a agremiação por meio de nota oficial. "É com grande prazer que damos as boas-vindas a um treinador com tanta experiência e conhecimento à família Bianconeri: bem-vindo à Juventus e boa sorte", completou o informativo.

Spalletti chega com a missão de colocar a equipe de Turim na briga direta pelo título do Campeonato Italiano. Com 15 pontos, a Juve tem a mesma pontuação do Bologna e figura na sétima colocação. Napoli e Roma dividem a liderança do torneio com 21 pontos.