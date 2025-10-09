Judoca do Grêmio Náutico União vence desempate e Brasil é bronze por equipes no Mundial Júnior

O Brasil encerrou sua participação no Campeonato Mundial Júnior de Judô, em Lima, no Peru, com a medalha de bronze por equipes.
Nesta quarta-feira (8), a seleção brasileira derrotou o Uzbequistão, por 4 a 3, e garantiu um lugar no pódio ao lado da Equipe de Atletas Neutros, que venceu a Turquia (4 a 0) e ficou com o segundo bronze.
A luta que garantiu a medalha brasileira foi sorteada após o empate em 3 a 3, entre as duas equipes e coube a Andrey Coelho, do Grêmio Náutico União, vencer Fazliddin Rafikov, devolvendo a derrota sofrida para o adversário, minutos antes, por ippon.
Vitória tranquila sobre a Alemanha
O Brasil estreou direto nas quartas de final e enfrentou a Alemanha, que havia eliminado Cuba, na rodada anterior, por 4 a 2.
E os jovens brasileiros não deram chances aos alemães. Andrey Coelho abriu a disputa pela categoria acima de 90 kg, vencendo Mortaza Suha por yuko.
O segundo ponto foi marcado por Bianca Reis (Pinheiros-SP), que conseguiu um ippon diante de Helene Riegert no peso até 57 kg.
Convocado de última hora para substituir Matheus Nolasco (Sogipa), que se lesionou, Claiton Faria, do Grêmio Náutico União, garantiu o terceiro ponto ao vencer a disputa dos 73 kg, contra Melvin Noack, por ippon.
A vaga na semifinal foi garantida nos 70 kg, com a vitória de Maria Eduarda Oliveira (Sesi-SP) sobre Sara-Joy Bauer, que sofreu três shidos, o último deles no golden score.
Na semifinal, derrota para o favorito Japão
Grande favorito ao título, o Japão venceu a Equipe de Atletas Neutros por 4 a 2, nas quartas de final, e foi o rival do Brasil nas semifinais.
E os japoneses venceram por 4 a 0. Nos três primeiros confrontos, foram três ippons. Nos 57 kg, Mio Shirakase derrubou Bianca Reis. Logo depois, Yusei Arakawa venceu Bruno Nóbrega (Pinheiros) nos 73 kg e Rin Maeda passou por Maria Eduarda Oliveira nos 70 kg. João Segatelle (Pinheiros) caiu para Haru Shibara, por yuko, nos 90 kg, e o time brasileiro foi para a disputa do bronze.
O duelo pelo bronze
O adversário do Brasil na disputa pela medalha de bronze foi o Uzbequistão, que fez 1 a 0 com a vitória de Muhriddin Marufov, por waza-ari, diante de Claiton Faria. Maria Eduarda Oliveira venceu Khurshida Razzokberdieva, no golden score, e empatou.
A equipe brasileira passou à frente com a vitória do campeão mundial dos 90 kg, Jesse James Barbosa (Sogipa) sobre Alisher Samanov, com um ippon. Mas Umida Nigmatova venceu Ana Soares (Instituto Reação-RJ) na categoria +70kg, por ippon, e empatou a série mais uma vez.
O quinto confronto teve a vitória de Fazliddin Rafikov, por ippon, sobre Andrey Coelho, deixando o Uzbequistão a uma vitória do pódio.
Mas o Brasil reagiu e chegou ao 3 a 3 com um ippon de Gyovanna Andrade (Sesi-SP) sobre Sugdiyona Rafkatova no peso até 57 kg, o que forçou o sorteio da luta desempate.
Andrey Coelho e Fazliddin Rafikov voltaram ao tatame para definir o confronto e a medalha e o capixaba precisou de um minuto e 45 segundos para colocar o Brasil no pódio.
Na final, o Japão fez 4 a 1 sobre a França e garantiu a medalha de ouro.