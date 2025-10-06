Judoca de Brasília vence Mundial Júnior e é a primeira brasileira campeã desde  Mayra Aguiar

Nicole vibra com o ouro. Gabriela Sabau / IJF/Divulgação

O judô brasileiro começou o Campeonato Mundial Júnior, em Lima, no Peru, com duas medalhas. Nicole Marques foi campeã do peso meio-leve feminino (até 52 kg), enquanto Gyovanna Andrade ficou com um dos bronzes da categoria leve (até 57 kg).

A competição iniciada no domingo (5), na capital peruana, é a principal da para atletas sub-21. A equipe brasileira tem 19 dos 463 judocas de 65 países, que participam do evento.

Com apenas 17 anos, natural de Taguatinga, no Distrito Federal, Nicole Marques garantiu a medalha de bronze no Mundial Cadete (15 a 17 anos), há apenas um mês, sua segunda no evento, e agora conquistou o título de campeã mundial júnior.

Em Lima, a atleta do Espaço Marques-DF começou com uma vitória por yuko sobre a austríaca Carina Klaus-Sternwieser, em luta válida pela segunda rodada.

Depois, nas oitavas, imobilizou a cazaque Nurailym Sarsenbek até o ippon e, nas quartas, fez a espanhola Monica Martinez bater em uma chave-de-braço bem encaixada.

O pódio foi garantido com a vitória sobre a indiana Nungshithoi Leishangthem, que recebeu a terceira punição (shido) no golden score.

A luta que valeu a medalha de ouro foi contra a venezuelana Leomaris Ruiz. E a exemplo da semifinal veio no golden score, quando a brasiliense conseguiu a vitória nas punições (3 a 1), fazendo com que a adversária recebesse um shido, pela terceira vez, por falta de combatividade.

Nicole venceu venezuelana na decisão e igualou Mayra Aguiar. Gabriela Sabau / Divulgação/IJF

O ouro de Nicole Marques no Mundial Júnior quebrou um jejum de 15 anos sem brasileiras subindo ao lugar mais alto do pódio na competição. A última havia sido Mayra Aguiar, em 2010.

Em toda a história da competição, esta foi a 15ª vez que o Brasil ganhou o ouro, a primeira desde 2019, quando Willian Lima foi campeão.

De reserva para o pódio

A segunda medalha brasileira no Mundial Júnior veio pelas mãos de Gyovanna Andrade, que havia sido convocada para compor a delegação brasileira apenas na competição por equipes mistas, mas, com o corte de Clarice Ribeiro (-48kg), foi chamada também para o individual.

Judoca do Sesi-SP, Gyovanna começou ganhando da uzbeque Raykhona Mamatova com um yuko, na primeira rodada, e depois não precisou lutar contra a queniana Grace None, que não se apresentou para o combate.

Gyovanna garantiu bronze diante de eslovena. Gabriela Sabau / Divulgação/IJF

Nas oitavas de final, Gyovanna teve nova vitória por yuko, desta vez contra Zhanar Zholdosheva, do Quirguistão, e, nas quartas, protagonizou um belo combate contra a italiana Michela Terranova, líder do ranking mundial, igualando uma desvantagem de duas punições e conseguindo um yuko no golden score.

Já na semifinal, a paulista enfrentou a cazaque Dana Abdirova e foi superada por ippon, não conseguindo sair da imobilização da adversária.

Na decisão pelo bronze, Gyovanna Andrade conseguiu um ippon e venceu a eslovena Jevgenija Gajic.

Outros brasileiros

Além de Nicole e Gyovanna, o Brasil ainda teve outros dois atletas chegando ao bloco final de disputas no primeiro dia de competição em Lima.

No leve feminino (até 57 kg), Bianca Reis (Pinheiros-SP) perdeu a disputa do bronze para japonesa Asuka Ueno, e ficou em quinto lugar.

Bruno Nóbrega (Pinheiros) também ficou em quinto lugar no meio-leve masculino (até 66kg), levando um ippon do japonês Shuntaro Fukuchi na luta pelo bronze.

No peso ligeiro, Mariana Nunes (Instituto Reação-RJ) e Lucas Takaki (Sogipa-RS) venceram uma luta cada e foram eliminados nas oitavas de final.