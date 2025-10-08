Judoca da Sogipa, Jesse James Barbosa é campeão mundial júnior

Jesse James é o quinto judoca da Sogipa a vencer o Mundial. Anderson Neves / Divulgação/CBJ

Em uma final brasileira, Jesse James Barbosa conquistou nesta terça-feira (7) o título da categoria médio (até 90 kg) do Campeonato Mundial Júnior de Judô, que acontece em Lima, no Peru. Na decisão, o judoca da Sogipa venceu João Segatelle, do Pinheiros (SP), por yuko.

Aos 20 anos, o carioca radicado em Porto Alegre coleciona títulos. Em agosto, em Assunção, no Paraguai, foi medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos Júnior.

O título de Jesse é o 16º do Brasil na história da competição. Com a conquista ele se iguala a nomes como Mayra Aguiar, João Derly, Rafael Macedo e Daniel Cargnin, atletas do clube gaúcho que também foram campeões mundiais júnior.

O caminho até o ouro

Jesse venceu semifinal com ippon a 17 segundos do final. Anderson Neves / Divulgação/CBJ

Na campanha até o lugar mais alto do pódio, Jesse James Barbosa derrotou Daniiar Melisov, do Cazaquistão, por ippon, em sua luta de estreia. Na segunda rodada, passou pelo bielorrusso Dzmitry Koyal, também pela via rápida.

Já nas quartas de final, superou o polonês Oleksii Boldyriev, com um waza-ari no golden score e entrou no bloco decisivo.

Na semifinal, derrotou o uzbeque Alisher Samanov, com um ippon a 17 segundos do final do combate e garantiu um lugar no pódio.

O caminho de Segatelle até a final

Segatelle ficou com a prata. Anderson Neves / Divulgação/CBJ

Do outro lado da chave, João Segatelle estreou vencendo o cazaque Arman Bilalkhanov, com dois waza-aris, e nas oitavas de final eliminou o estadunidense Oleksandr Nyzhnyk, com um yuko no golden score.

A vaga para a semifinal veio com vitória sobre o russo Aleksei Bulganov, nas quartas, após o adversário receber uma terceira punição (shido) e ser eliminado no golden score.

Nas semifinais, Segatelle conseguiu um ipon a dois segundos do final de uma luta em que já vencia por waza-ari ao georgiano Luka Javakhisivili.

Final decidida com yuko

A final que definiu o brasileiro campeão foi decidida com a única pontuação assinalada, um yuko para Jesse James Barbosa.

O confronto foi equilibrado até o último segundo, com os dois judocas pendurados com dois shidos, cada, e tendo que evitar uma terceira punição, que acarretaria na derrota.