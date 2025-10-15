Judô brasileiro conquista 10 medalhas no Open Pan-Americano de Lima

Após conquistar 11 medalhas no Grand Prix de Judô de Lima, no Peru, a seleção brasileira disputou o Open Pan-Americano nesta terça-feira (14), também na capital peruana.
Com 15 atletas inscritos, o Brasil levou mais 10 medalhas: três de ouro, três de prata e quatro de bronze. O país terminou em segundo lugar no quadro geral, atrás apenas dos Estados Unidos, que ganharam quatro ouros, duas pratas e um bronze.
O Open ofereceu 100 pontos no ranking mundial aos campeões de cada categoria, 70 aos vice-campeões, 50 aos terceiros colocados e 36 aos derrotados na disputa do bronze. Todas as 14 categorias foram disputadas no mesmo dia.
Mulheres garantem dois ouros
A equipe feminina disputou cinco finais e garantiu duas medalhas de ouro, com Gabriela Conceição (52 kg) e Ketelyn Nascimento (63 kg), e três pratas, com Sarah Souza (57 kg), Gabrielle Ferreira (70 kg) e Kátia Alves (+78 kg).
O primeiro ouro veio com Gabriela Conceição no meio-leve. A judoca do Minas Tênis Clube (MG) venceu a australiana Maelle Tournier, com um ippon em 2min28seg, nas quartas de final, e a peruana Brillith Gamarra, nas punições, no golden score.
Na final, ela marcou um ippon a 47 segundos do final da luta contra a peruana Driukys Rivas, que na primeira rodada havia eliminado a brasileira Nycolly Carneiro (AABB Curitiba-PR).
As medalhas de bronze foram divididas pela sérvia Nikolina Nisavic e Brillith Gamarra.
Já a segunda medalha dourada veio pelas mãos de Ketelyn Nascimento, na categoria meio-médio. A atleta do Pinheiros (SP) começou vencendo a chilena Allyson Quevedo, nas quartas de final, com um ippon. Depois, mais uma vez pela via rápida, ela superou a indiana Himanshi Tokas, na semifinal.
O título foi assegurado com mais um ippon, sobre a estadunidense Emily Jaspe. O pódio ainda teve a chilena Marcela Alfaro e a indiana Tokas.
As pratas
Sarah Souza, do Pinheiros, levou a primeira prata. A judoca da categoria leve estreou nas quarats de final e em 65 segundos marcou um ippon sobre a peruana Luciana Julca.
Já na semifinal, Sarah venceu outra atleta da casa, Kiara Arango, com um ippon em 2min04seg de luta.
Na decisão do título, a brasileira perdeu para a finlandesa Pihla Matikainen, por yuko.
O pódio ainda teve a equatoriana Astrid Cavidia e Lea Wyss, de Liechtenstein, que dividiram o terceiro lugar.
Gabrielle Ferreira também foi à final do médio. Na estreia, ela venceu a colombiana Luisa Bonilla com dois waza-aris e passou à semifinal, em que venceu a estadunidense Melissa Myers, por yuko.
Na final, a judoca do Instituto Reação (RJ) acabou derrotada pela equatoriana Celinda Corozo, com dois waza-aris. A britânica Rachel Hawkes e a colombiana Bonilla terminaram com as medalhas de bronze.
O último pódio brasileiro entre as mulheres veio no pesado. Kátia Alves venceu suas duas lutas iniciais, com um ippon diante da angolana Fernanda Quimbira e por desistência da estadunidense Gusmary García para avançar à decisão.
Mas um ippon sofrido diante da colombiana Brigtte Carabalí deixou a brasileira com a prata.
A única categoria em que o Brasil não foi ao pódio foi a ligeiro (48 kg). Eduarda Francisco (Instituto Reação) começou aplicando um ippon em 38 segundos na peruana Christek Cruz, mas logo depois perdeu por waza-ari para a equatoriana Erika Jara, que seria campeã vencendo a compatriota Laura Vásquez.
Com a derrota na semifinal, Eduardo foi para a disputa do bronze contra a venezuelana Gabriela Miranda, que acabou levando a melhor no golden score e deixou a brasileira com a quinta posição.
Um ouro e quatro bronzes no masculino
Os homens também levaram cinco medalhas no Open. Porém, com apenas um ouro e quatro bronzes.
Júlio Koda (Minas Tênis Clube) venceu a categoria meio-médio, após bater o australiano Thomas Cramp, com um yuko no golden score, o argentino Iván Gómez, com mais um yuko, na semifinal.
A disputa pelo ouro foi contra o equatoriano Alfredo Valdivieso, que foi derrotado por ippon em 2min25seg.
O canadense Justin Lemire e Iván Gómez dividiram o bronze.
Na categoria meio-leve (66 kg), Paulo Rodrigues faturou o bronze. O judoca da Kiai-Associação Canoense de Judô (RS) venceu o argentino Ignacio Reggiaro, por yuko, e assegurou um lugar no pódio.
O judoca gaúcho estreou vencendo o chileno Lucas Fernández, mas perdeu para o australiano Joshua Katz, nas quartas, e foi para a repescagem e venceu o estadunidense Lenny Sheynfeld e ganhou o direito de disputar o bronze.
Ainda nos 66 kg, Wallace Sobrinho (Paulistano-SP) venceu o chileno Michael Vargas e, nas quartas de final, foi superado pelo cipriota Petros Christodoulides e caiu para a repescagem, onde venceu o peruano Franco Baltazar e ganhou o direito de disputar o bronze contra o peruano Mateo Gamarra e venceu sem precisar lutar, já que o adversário não se apresentou para a disputa.
O ouro ficou com Christodoulides, que derrotou Katz.
Na categoria médio (até 90 kg), Tiago Pinho também terminou em terceiro. O judoca da Sogipa venceu o uruguaio Juan Manuel Gorriz, por ippon, e o peruano Yuta Galarreta, nas duas primeiras lutas e passou à semifinal.
Em busca de vaga na final, Tiago perdeu para o estadunidense Oleksandr Nyzhnyk, com um yuko, e disputou o bronze, vencendo o sérvio Vojin Mandic, por ippon.
A medalha de ouro foi de Nyzhnyk, que na decisão derrotou o neo-zelandês Noah Walliss. O canadense Guillaume Gaulin completou o pódio.
O último pódio brasileiro foi conquistado por Juscelino Nascimento (Minas Tênis Clube) na categoria pesado (+100 kg).
Na estreia, Juscelino derrotou o venezuelano Luisa Amezquita e, na semifinal, perdeu para o estadunidense Alex Semenenko, indo para a disputa do bronze com o colombiano Duvan Neto e garantiu a medalha com um ippon.
Semenenko ficou com o ouro em decisão contra o uruguaio Caraballo Sandy. O montenegrino Stefan Kovinic completou o pódio.
Categorias sem medalhas
O Brasil não subiu no pódio em duas categorias masculinas. No meio-médio (81kg), Felipe Bothomé (Kiai-Associação Canoense de Judô) e Walker Silva (Judô Nova América-DF) foram eliminados na estreia.
E no meio-pesado (100kg), Gustavo Thierry Silva (Associação de Judô Chibana-SP) também perdeu na primeira rodada.