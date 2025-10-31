Jornais argentinos se rendem ao Palmeiras após virada épica na Libertadores: 'Proeza'

A virada épica do Palmeiras para garantir vaga na final da Libertadores ganhou repercussão na imprensa internacional. Após perder da LDU por 3 a 0 no Equador, o time do técnico Abel Ferreira descolou uma goleada por 4 a 0 no Allianz Parque e reverteu o placar. Na decisão, os palmeirenses enfrentam o Flamengo.

Na Argentina, o jornal Olé definiu a reviravolta na semifinal como "proeza do Palmeiras". "O caso é que a LDU saiu dormindo, apática e com pouca convicção para o Allianz Parque. E a casa do Palmeiras a levou embora...", destacou o periódico.

Já o periódico La Nación, também da Argentina, chamou a atuação do time palmeirense de "premonição" do treinador português Abel Ferreira.

"Sentado em frente ao microfone, com a angústia e a vergonha de uma derrota por 3 a 0 em Quito, o diretor técnico Abel Ferreira há uma semana lançou uma frase que não era apenas uma mensagem emocionante. O técnico português, lá dentro, pressentiu que o Palmeiras teria chances de reverter a série semifinal e se classificar para a grande final em Lima, onde será decidida a Copa Libertadores. 'Noventa minutos no Allianz Parque é muito tempo', declarou, e fechou a coletiva de imprensa. Trabalhou no jogo da revanche por uma semana e a premonição se tornou realidade", disse o La Nación.

Mas o feito palmeirense ganhou visibilidade também na Europa. O jornal português A Bola classificou de "épico" e "monumental" a goleada que o time comandado por Abel Ferreira impôs ao rival equatoriano na noite desta quinta-feira.

"Depois do desastre na altitude de Quito, no Equador, na primeira mão, em que perdeu por 3 a 0, o Palmeiras tinha uma montanha enorme para escalar no Allianz Parque. Se havia equipe que o podia fazer era o Palmeiras, tinha avisado o treinador português, e foi mesmo o que aconteceu. Incrível. Memorável!", descreveu A Bola.

A publicação esportiva espanhola As também dedicou um espaço a essa partida e disse que a "façanha histórica do Palmeiras" ficará na memória do torcedor do time alviverde, que luta pelo tetracampeonato da competição sul-americana.

"Será difícil para qualquer um esquecer este confronto da Copa Libertadores. O Palmeiras protagonizou uma virada histórica após sofrer uma derrota por 3 a 0 no jogo de ida. O Verdão goleou o LDU por 4 a 0 e garantiu sua vaga na final do torneio com uma exibição de pura força e convicção. Allan foi o destaque, Vítor Roque participou de dois dos gols e Veiga marcou os dois últimos", definiu o diário espanhol.