Jogadores do Orlando Magic elegem o escudo mais bonito do futebol brasileiro; veja os escolhidos

Paolo Bachero (D) escolhendo o escudo mais bonito do futebol brasileiro. Instagram: @caioteixeira_ / Reprodução

Às vésperas do início da temporada da NBA, o futebol brasileiro virou pauta no basquete dos Estados Unidos. Em tom descontraído, alguns jogadores do Orlando Magic, da Flórida, elegeram os escudos mais bonitos entre os clubes brasileiros.

Seis jogadores participaram da brincadeira: Jase Richardson, Moritz Wagner, Anthony Black, Franz Wagner, Paolo Banchero e Tristan da Silva – cujo pai é brasileiro e a mãe é alemã. E nenhum deles repetiu o clube. Ou seja, seis times brasileiros foram citados.

Richardson escolheu o Palmeiras, e afirmou que joga com o alviverde paulista no videogame. Moritz Wagner disse que visitou o Rio de Janeiro e, por isso, elegeu o escudo do Flamengo.

Outro carioca citado foi o Botafogo, escolha de Anthony Black. Franz Wagner elegeu o escudo do Santa Cruz, enquanto Paolo Banchero fez, talvez, a mais surpreendente escolha: o Retrô, de Pernambuco.

O brasileiro Tristan da Silva apontou o escudo do Corinthians como o mais bonito do futebol brasileiro. Ao justificar, ele afirmou que sua família brasileira, por parte de pai, torce para o clube paulista.

O vídeo foi publicado nas redes sociais, pelo apresentador e comentarista da NBA Brasil Caio Teixeira. O Orlando Magic estreia na temporada da NBA neste sábado, às 21h (horário de Brasília), contra o Miami Heat.

Convite para conhecer o Arruda

O Santa Cruz entrou na brincadeira do Orlando Magic. A equipe pernambucana comentou na publicação e enalteceu a escolha de Franz Wagner.

"Franz Wagner, você está oficialmente convidado a dar um pulo no Arruda no próximo ano, pelo belíssimo bom gosto!" escreveu o clube.

Veja o vídeo