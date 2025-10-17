Jogadores do Campeonato Espanhol farão protesto simbólico contra jogo nos EUA

A Associação de Jogadores de Futebol Espanhóis (AFE) anunciou nesta sexta-feira (17) um "protesto simbólico" no início de cada jogo da 9ª rodada da LaLiga contra a realocação da partida entre Villarreal e Barcelona para Miami, nos Estados Unidos.

"Durante todos os jogos da nona rodada do campeonato Nacional de Liga da Primeira Divisão da Espanha, ao início de cada partida, os jogadores protestarão de forma simbólica contra a falta de transparência, diálogo e coerência da LaLiga, sobre a possibilidade de disputar um jogo da competição nos Estados Unidos", escreveu a AFE em comunicado.

A organização, que não informou como será esse protesto, explicou que conta com o apoio dos capitães das equipes da primeira divisão espanhola.

A AFE acrescenta em sua nota que o projeto de deslocar um jogo "não conta com a aprovação dos protagonistas do esporte" e pediu que seja garantida "a proteção de seus direitos trabalhistas [dos jogadores]".

Segundo a imprensa local, os protestos se darão com os 22 jogadores em campo imóveis nos primeiros segundos dos jogos.

Javier Tebas, presidente da LaLiga, anunciou no dia 8 de outubro que o jogo Villarreal x Barcelona, válido pela 17ª rodada, será disputado no dia 20 de dezembro em Miami.