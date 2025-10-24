Jogador do Lanús acusa Anderson Daronco após partida da Sul-Americana: "Ele dizia que iria marcar um pênalti"

Anderson Daronco apitou a partida de ida da semifinal. RODRIGO ARANGUA / AFP

No jogo de ida da semifinal da Sul-Americana, na quinta-feira (23), o Lanús teve a chance de levar para a Argentina um belo resultado, mas cedeu o empate para a Universidad de Chile após abrir 2 a 0. Depois da partida, um jogador do clube argentino fez uma acusação contra o árbitro Anderson Daronco.

De acordo com Carlos Izquierdoz, Daronco lhe avisou diversas vezes que beneficiaria a equipe chilena. Aos 50 minutos do segundo tempo, um pênalti foi marcado para La U e Charles Aránguiz marcou o gol de empate.

— Foi lamentável. Desde que começou o segundo tempo, o árbitro dizia que iria marcar um pênalti do camisa 30 (Agustín Cardozo). Acabou cumprindo com o que prometeu. Ele me disse umas três ou quatro vezes — disse Izquierdoz na zona mista do Estádio Nacional de Santiago.

No lance, o zagueiro Matías Zaldivia subiu para cabecear e a bola bateu na mão de Cardozo. Os jogadores do Lanús reclamaram de uma falta do zagueiro do clube chileno. No entanto, Daronco manteve a marcação e não foi chamado para rever o lance pelo VAR.

A partida da volta será na próxima quinta-feira (30), no Estádio Ciudad de Lanús. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O vencedor do duelo avança para a final contra Atlético-MG ou Independiente del Valle.

