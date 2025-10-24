Esportes

Polêmica
Notícia

Jogador do Lanús acusa Anderson Daronco após partida da Sul-Americana: "Ele dizia que iria marcar um pênalti"

Carlos Izquierdoz assegurou que o árbitro brasileiro beneficiou a Universidad de Chile. Equipe chilena teve uma penalidade no final do jogo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS