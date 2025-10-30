Jogador do atual campeão da NBA descobre câncer no testículo e começa tratamento

Sam Presti (E) entregou anel de campeão da NBA para Nikola Topic (D). ZACH BEEKER / NBAE / Getty Images via AFP

Com apenas 20 anos, o armador Nikola Topic, do Oklahoma City Thunder, está lutando contra um câncer no testículo. O sérvio já começou o tratamento de quimioterapia e ficará afastado da NBA durante tempo indeterminado.

O general manager do atual campeão da liga, Sam Presti, confirmou a informação sobre a doença nesta quinta-feira (30). Uma notícia positiva é que os médicos estão "extremamente otimistas" quanto ao seu prognóstico.

Além disso, os especialistas acreditam que ele eventualmente volte a jogar basquete. Topic não havia jogado nesta temporada, que seria sua estreia na NBA.

O armador sérvio foi a 12ª escolha do draft de 2024, mas não conseguiu jogar por conta de uma lesão ligamentar no joelho. Apesar da ausência das quadras, Topic recebeu o anel de campeão da última temporada pelo Thunder.

Era esperado seu retorno para 2025/2026, mas o armador teve um problema muscular durante a pré-temporada. A franquia não deu nenhuma estimativa de tempo de tratamento.

