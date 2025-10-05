Esportes

Mais um caso
Notícia

Jogador diz que foi vítima de injúria racial e dá soco em adversário no Paraná; veja vídeo

Fato ocorreu na partida entre Batel e Nacional, pela Taça da Federação Paranaense de Futebol

Zero Hora

