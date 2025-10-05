Jogador diz que foi vítima de injúria racial e dá soco em adversário no Paraná; veja vídeo

PV (de branco) teria sido ofendido por Diego (à direita na foto). Reprodução / YouTube FPF

A partida realizada neste sábado (4) entre os times do Batel e Nacional, pela Taça FPF, em Guarapuava, no Paraná, terminou em agressão física e um suposto caso de racismo. Aos 41 minutos do segundo tempo, o zagueiro PV, do Nacional, deu um soco no rosto do volante Diego, do Batel, após, segundo ele, ter sido vítima de injúria racial.

O lance ocorreu na área do Batel. Depois do árbitro Diego Ruan Pacondes da Silva marcar falta de ataque do Nacional, PV recebeu ofensas por parte de Diego. O zagueiro, então, se virou e atingiu o adversário. Após a confusão, apitador sinalizou protocolo antirracismo, com os punhos cruzados em forma “X”.

Veja o vídeo do lance:

A FPF emitiu nota lamentando o caso e reforçando que "combater o racismo é um compromisso da Federação Paranaense de Futebol" e que "mantém campanhas permanentes de conscientização nos estádios".

PV também postou uma declaração nas redes sociais explicando o motivo da agressão: "Não sou a favor da violência mas parece que só assim eles sentem na pele. Quem é da cor vai entender minha reação, espero que a justiça seja feita.

O jogo terminou em 1 a 0 para o Batel, que divulgou em nota oficial a demissão do jogador Diego: "O atleta envolvido foi imediatamente desligado de suas atividades e não integra mais o elenco profissional do clube.

Confira a nota de FPF na íntegra:

Combater o racismo é um compromisso da Federação Paranaense de Futebol. Repudiamos o ocorrido na partida entre Batel x Nacional pela Taça FPF neste sábado (04), em Guarapuava.

Após uma situação de jogo que causou confusão na área, o zagueiro do Nacional acabou expulso por agressão contra um jogador do Batel, ao supostamente reagir a uma injúria racial, desferindo um soco no adversário.

O árbitro da partida, Diego Ruan Pacondes da Silva, seguiu o protocolo global antirracismo da FIFA, com o gesto característico dos braços cruzados, sinalizando o ocorrido, e a partida ficou parada por cerca de 18 minutos.

Racismo não!

A FPF mantém campanhas permanentes antirracismo nos estádios (com placas, cartazes e faixas), no site e redes sociais e lançou em 2005 um vídeo explicativo sobre o protocolo da FIFA contra o racismo. Também reiteramos nosso posicionamento contra a violência no futebol, dentro e fora dos gramados.