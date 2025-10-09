Jogador de um time só, técnico de 16 clubes e dono de grandes títulos: quem foi Miguel Ángel Russo

Russo como técnico do Boca Juniors em 2007. Ricardo Duarte / Agencia RBS

O técnico argentino Miguel Ángel Russo, do Boca Juniors, morreu nesta quarta-feira (8), aos 69 anos, por complicações decorrentes de um câncer de próstata. Ele já tinha sido afastado dos jogos da equipe argentina e estava internado em sua casa.

Russo marcou época como treinador do Boca Juniors em meados dos anos 2000, quando levou a equipe à conquista da Copa Libertadores. Ele teve outras duas passagens pelo clube: entre 2020 e 2021, quando ganhou um título argentino e uma Copa da Liga Profissional, e o ciclo atual, iniciado em maio de 2025, antes do Mundial de Clubes da Fifa.

Segundo o jornal Olé, o Boca ofereceu à família do treinador o estádio de La Bombonera para o velório. Em Miami, nos Estados Unidos, onde se preparam para o amistoso de sexta (8) contra a Venezuela, os jogadores da seleção da Argentina fizeram um minuto de silêncio antes do treino, em homenagem póstuma a Russo.

16 clubes na carreira, mas apenas um como jogador

Nascido em Valentín Alsina, na província de Buenos Aires, em 9 de abril de 1956, Miguel Ángel Russo começou a carreira no Estudiantes de La Plata, clube que defendeu entre 1975 e 1988. O volante foi bicampeão argentino em 1982 e 1983, tendo disputado 17 partidas pela seleção da Argentina, incluindo as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 1986.

Porém, o sonho de participar de um Mundial não pode ser realizado, pois o então jogador sofreu uma lesão que o deixou fora do grupo que conquistou o bicampeonato no México.

Já como treinador, passou por 16 times em 36 anos de carreira. Começou a sua trajetória no Lanús, e rapidamente conquistou o acesso à primeira divisão. Em 1994, conseguiu novo acesso, desta vez comandando o Estudiantes, clube onde jogou.

Russo (camisa 6) pelo Estudiantes contra o Grêmio, em 1993. Rubens Borges Goiano / Agencia RBS

O primeiro caneco

Contudo, o seu primeiro grande título na elite do futebol argentino veio somente há 20 anos. Russo conquistou o Torneio Clausura com o Vélez Sarsfield, em 2005. Dois anos depois, o ápice: a Libertadores da América.

Com o Boca Juniors, liderado por Riquelme, Palacio e Palermo, foi campeão da América ao vencer o Grêmio por 5 a 0 no agregado dos dois jogos da final, à época decidida em duelos de ida e volta.

Sob o comando de Russo, Boca Juniors conquistou o título da Libertadores em 2007. Ricardo Duarte / Agencia RBS

Em 2013, foi campeão da Série B argentina com o Rosário Central. Depois de um hiato de três anos devido a um câncer de próstata, voltou em 2017, quando foi campeão colombiano e da Superliga com o Millonarios, da Colômbia.

Em sua segunda passagem pelo hexacampeão continental, entre 2020 e 2021, venceu a Superliga Argentina, a Copa Diego Maradona e a Copa Argentina com o Boca. Em 2023, retornou ao Rosario Central para conquistar a Copa da Liga Argentina, seu último título.

Em 2025, após breve passagem pelo San Lorenzo, voltou a trabalhar no Boca do agora presidente Juan Román Riquelme. O veterano treinador dirigiu outros quatro times na Argentina: Racing, Colón, San Lorenzo e Atlético Los Antes.

Além dos clubes argentinos e do colombiano Millonarios, treinou ainda Universidad de Chile, Alianza Lima, do Peru, Cerro Porteño, do Paraguai, Salamanca, da Espanha, Morelia, do México e Al-Nassr, da Arábia Saudita.

A doença

Recentemente, Miguel Angel Russo voltou a ter complicações de um câncer, vencido em 2017. Em setembro de 2025, foi internado devido a um quadro de infecção urinária. Tentou se manter em atividade no Boca até a decisão recente de afastamento, quando seu quadro de saúde teve forte piora.

O último jogo de Russo dirigindo o clube argentino foi contra o Central Córdoba, no dia 21 de setembro. O jogo, válido pela nona rodada do Campeonato Argentino, terminou empatado em 2 a 2. Já nas últimas duas partidas dos Xeneizes, Claudio Úbeda, auxiliar-técnico do treinador, foi quem esteve à beira do campo.

Os títulos de Miguel Angel Russo como treinador: