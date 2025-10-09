Esportes

Carreira vitoriosa
Notícia

Jogador de um time só, técnico de 16 clubes e dono de grandes títulos: quem foi Miguel Ángel Russo

Veterano treinador, morto nesta quarta-feira (8), estava atualmente em sua terceira passagem pelo Boca Juniors

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS