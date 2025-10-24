João Fonseca x Shapovalov hoje: horário e onde assistir ao jogo do ATP da Basileia

João Fonseca entra em quadra nesta sexta-feira (24) pelas quartas de final do ATP 500 da Basileia. O brasileiro enfrenta o canadense Denis Shapovalov, não antes das 10h30min (horário de Brasília).
Caso avance, Fonseca enfrentará o vencedor do duelo entre Felix Auger-Aliassime e Jaime Munar.
O carioca de 19 eliminou o francês Giovanni Mpetshi Perricard na primeira rodada e contou com a desistência de Jakub Mensik nas oitavas.
ESPN 2 e Disney+ anunciam a transmissão da partida de Fonseca. Zero Hora acompanha em tempo real.
João Fonseca x Denis Shapovalov
- Quando? Sexta-feira (24), não antes das 10h30min (horário de Brasília)
- Onde assistir? ESPN 2 e Disney+ anunciam a transmissão. Zero Hora acompanha a partida em tempo real.