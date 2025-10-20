João Fonseca x Mpetshi Perricard hoje: horário e onde assistir ao jogo do ATP 500 da Basileia

João foi eliminado na primeira rodada no ATP de Bruxelas. JOE SCARNICI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

João Fonseca entra em quadra nesta terça-feira (21) pela primeira rodada do ATP 500 da Basileia. O brasileiro enfrenta o francês Giovanni Mpetshi Perricard, não antes das 10h30min (horário de Brasília). Será o terrceiro jogo da quadra central.

Se avançar, o brasileiro poderá enfrentar nas oitavas de final o checo Jakub Mensik, sétimo cabeça de chave e 19º do mundo, e, na sequência, nas quartas de final, o dinamarquês Holger Rune, 11º do mundo e terceiro cabeça de chave do torneio.

ESPN 2 e Disney+ anunciam a transmissão da partida desta tarde. Zero Hora acompanha em tempo real.

João Fonseca x Giovanni Mpetshi Perricard