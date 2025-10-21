João Fonseca x Jakub Mensik: horário e onde assistir ao jogo do ATP 500 da Basileia

João Fonseca entra em quadra nesta quarta-feira (22) pela segunda rodada do ATP 500 da Basileia. O brasileiro enfrenta o checo Jakub Mensik, não antes das 14h10min (horário de Brasília).
Caso avance, o brasileiro enfrentará o vencedor de Valentin Royer x Denis Shapovalov. Na rodada anterior, Fonseca venceu o francês Giovanni Mpetshi Perricard.
ESPN 2 e Disney+ anunciam a transmissão da partida de Fonseca. Zero Hora acompanha em tempo real.
João Fonseca x Jakub Mensik
- Quando? Quarta-feira (22), não antes das 14h10min (horário de Brasília)
