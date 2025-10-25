João Fonseca x Fokina: horário e onde assistir à final do ATP da Basileia

O brasileiro João Fonseca disputa neste domingo (26), às 11h30min, a final do ATP 500 da Basileia, na Suíça. O adversário será o espanhol Alejandro Davidovich Fokina.
Para chegar à decisão, Fonseca eliminou Jaume Munar na semifinal e viu o rival Fokina avançar após abandono de Ugo Humbert ainda no segundo set. O carioca de 19 anos também havia superado Denis Shapovalov, que desistiu quando o brasileiro vencia por 4 a 1 no terceiro set.
Será a primeira final de ATP da carreira de João Fonseca. A Disney+ anuncia a transmissão da partida de Fonseca.
João Fonseca x Alejandro Davidovich Fokina
- Quando? Domingo (26), às 11h30min (de Brasília)
- Onde assistir? Transmissão ao vivo pelo Disney+