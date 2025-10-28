João Fonseca x Denis Shapovalov hoje: horário e onde assistir à estreia no Masters 1000 de Paris

João Fonseca estreia em Paris contra Denis Shapovalov. AL BELLO / Getty Images via AFP / Magnus LEJHALL / various sources / AFP

O Masters 1000 de Paris começou e João Fonseca estreia nesta terça-feira (28), não antes das 8h10min (horário de Brasília), contra Denis Shapovalov, na quadra 1. O canadense esteve no caminho do brasileiro no ATP 500 da Basileia, torneio vencido pelo carioca de 19 anos.

Os dois se enfrentaram nas quartas de final e Fonseca venceu por W.O. No entanto, o brasileiro vencia Shapovalov no terceiro set, por 4 a 1, até que o adversário desistiu.

Com o título na Basileia, Fonseca subiu 18 posições e é o 28º no ranking da ATP, sua melhor colocação até o momento. O canadense caiu uma e está em 24º.

O jogo de João Fonseca no Masters 1000 de Paris terá transmissão da ESPN 2 e do Disney+.

João Fonseca x Denis Shapovalov