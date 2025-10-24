João Fonseca vira contra canadense e avança à semifinal de um ATP 500 pela primeira vez na história

Carioca chegou pela primeira vez nas semifinais de um torneio ATP 500. André Gemmer / Divulgação/CBT

A caminhada de João Fonseca no ATP 500 da Basileia ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira (24). O brasileiro eliminou, de virada, o canadense Denis Shapovalov, ex-top 10 do mundo, e avançou para as semifinais do torneio suíço.

João perdeu o primeiro set por 6/3, venceu o segundo pelo mesmo placar e ia vencendo o set decisivo por 4 a 1, quando o tenista do Canadá desistiu da partida.

É a primeira vez que o carioca alcança esta fase em um campeonato deste porte. Agora, ele enfrentará o espanhol Jaime Munar, que contou com a desistência de Felix Auger-Aliassime, cabeça de chave número 3. O jogo será neste sábado (25), com horário a ser definido.

Primeiro set

O primeiro game dava sinais de que João havia escolhido a estratégia certa. Em um game sólido, o brasileiro quebrou o serviço de Shapovalov. No entanto, a partir dali, o canadense cresceu no jogo e devolveu a quebra logo na sequência.

O tenista do Canadá aproveitou-se de erros do carioca de 19 anos e novamente quebrou o serviço no quarto game. Com o controle da parcial, fechou o set em 6/3.

Segundo set

Saber se recuperar dentro do próprio jogo é uma das características fundamentais de um grande tenista. João mostrou que sabe fazer isso no segundo set.

O brasileiro conseguiu duas quebras na parcial. Primeiro, no quarto game. Depois, no oitavo. Nem mesmo a devolução da quebra no sétimo impediu que João fechasse o set em 6/3.

Terceiro set