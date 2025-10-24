Esportes

Crescendo
Notícia

João Fonseca vira contra canadense e avança à semifinal de um ATP 500 pela primeira vez na história

Brasileiro vencia por 4 a 1 no terceiro set, quando Denis Shapovalov desistiu do jogo

João Praetzel

Esportes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS