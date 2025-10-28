João Fonseca vence Shapovalov de novo e avança à segunda rodada do Masters 1000 de Paris

João jogará contra cabeça de chave número 10 na França. FABRICE COFFRINI / / AFP

Denis Shapovalov teve a chance da revanche contra João Fonseca depois da derrota nas quartas de final do ATP 500 da Basileia. No entanto, na abertura do Masters 1000 de Paris, o roteiro foi o mesmo da Suíça e o jogo teve a vitória do brasileiro de 19 anos.

João venceu, de virada, por 2 sets a 1 (5/7, 6/4 e 6/3) em 2h04min e garantiu vaga na segunda rodada do torneio francês. Agora, o carioca enfrentará Karen Khachanov, cabeça de chave número 10 em Paris. O jogo será nesta quarta-feira (29), não antes das 16h10min.

— Mudança de mindset muito grande. Uma semana nova, uma oportunidade nova para jogar um bom tênis. Quadra e bola diferentes. A torcida brasileira presente em peso — disse João após a vitória na quadra 1.

Primeiro set

O primeiro set mostrou uma partida bastante equilibrada entre os dois tenistas, com games de serviço sem sofrimento para o brasileiro e o canadense.

No entanto, no 12º game, o que levaria ao tie-break, Shapovalov se aproveitou de erros de João e conseguiu a quebra. Assim, fechou a parcial em 7/5.

O brasileiro teve apenas 44% dos pontos conquistados no segundo serviço.

Segundo set

Assim como havia feito na Basileia na última sexta, João voltou com tudo para a segunda parcial. Logo no primeiro game, o brasileiro conseguiu a quebra contra o canandense.

Na frente no placar, teve mais tranquilidade em seus games de serviço e voltou a quebrar Shapovalov. Sacando para fechar, teve a quebra devolvida pelo tenista da América do Norte.

No entanto, na segunda oportunidade que teve para empatar o jogo, não desperdiçou. João fez 6/4 no segundo set.

Terceiro set

Sofrendo com dores, o brasileiro repetiu a segunda parcial e quebrou o serviço do canadense logo no primeiro game do set.

Mais uma vez com vantagem, sofreu para confirmar seu serviço logo na sequência. Aos poucos, foi sentindo-se mais confortável. No nono game, com Shapovalov sacando, o brasileiro conseguiu a quebra pela segunda vez na parcial e fechou o jogo em 2 sets a 1.