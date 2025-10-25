João Fonseca vence Jaume Munar e vai à final do ATP 500 da Basileia

O jovem tenista brasileiro João Fonseca se classificou para a primeira final de ATP 500 de sua promissora carreira neste sábado (25), ao derrotar o espanhol Jaume Munar na semifinal do torneio da Basileia.
João, atual número 46 do mundo, fechou o jogo contra Munar (N.42) em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/4) e 7-5, em uma hora e 54 minutos.
Será a segunda final no circuito principal do tênis para o brasileiro de 19 anos. Em fevereiro, ele foi campeão do ATP 250 de Buenos Aires, disputado no saibro, derrotando então o argentino Francisco Cerúndolo.
Desta vez, João alcança a final em condições muito diferentes, jogando em quadra dura e coberta.
Seu adversário na luta pelo título na Basileia sairá do duelo entre o espanhol Alejandro Davidovich (N.18) e o francês Ugo Humbert (N.24).
-- Resultados do ATP 500 da Basileia:
- Simples masculino - Semifinais:
João Fonseca (BRA) x Jaume Munar (ESP) 7-6 (7/4), 7-5
* AFP