João Fonseca vence e elimina o atual campeão do ATP da Basileia

João enfrentará o cabeça de chave 7 nas oitavas de final. EAKIN HOWARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

João Fonseca mostrou seu talento e sua força mais uma vez nesta terça-feira (21) no ATP 500 da Basileia. O brasileiro de 19 anos venceu o francês Giovanni Mpetshi Perricard, atual campeão do torneio, por 2 sets a 0 (7/6 e 6/3), em 1h26min.

Nas oitavas de final, João enfrentará o tcheco Jakub Mensik, sétimo cabeça de chave e 19º do mundo, que venceu o suíço Henry Bernet na primeira rodada.

O brasileiro e o francês fizeram um primeiro set sem quebras. No tie-break, João chegou a ter três set points em sequência, mas conseguiu confirmar a parcial apenas na quarta chance, com um ace.

Ao contrário do primeiro, a quebra na segunda parcial veio logo no segundo game. O carioca de 19 anos se aproveitou da inconsistência de Perricard para sair na frente do francês.